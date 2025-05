Pallacanestro Cantù: sfida decisiva contro Fortitudo Bologna nei playoff

Spalle al muro. Domani, alle 20.30 a Desio, la Pallacanestro Cantù si gioca la stagione. E lo fa dopo due sconfitte che riagitano i fantasmi del periodo pre-Coppa Italia, quando una serie di ko preclusero la corsa al primato. Ora la dura lezione del Paladozza, con la Fortitudo Bologna capace, contro ogni pronostico, di riportare la serie in Lombardia: 74-68 il finale di sabato sera, 25 i punti dell’ex Brescia Kenny Gabriel, mentre Cantù ha tirato 9/30 dall’arco, perdendo 15 palloni e trovando pochissimo dalle seconde linee.

Attilio Caja, coach della Effe, tesse la sua tela, Nicola Brienza (nella foto) è di nuovo sul banco degli imputati. "Questa è una serie difficilissima, giocata da due grandi squadre. Sapevamo che sarebbe stata lunga e che il fattore campo avrebbe potuto fare la differenza" le parole del tecnico, un anno fa migliore della sua categoria in LBA.

"Nel primo tempo abbiamo sbagliato alcuni appoggi da sotto e, in una partita che si conclude quasi all’ultimo secondo con la tripla di Fantinelli, sono questi dettagli a fare la differenza" l’analisi. Un’altra sfida complessa, in una post-season che al momento ha spedito al secondo turno solo la Sebastiani Rieti, a spese dell’Urania Milano. Brienza parla anche delle scelte arbitrali: "Sono molto arrabbiato con gli arbitri. Non abbiamo perso per questo, ma il livello di queste partite merita la massima attenzione. Questa è una finale, non un quarto di finale. Chiunque vincerà alla fine avrà meritato".

A.L.M.