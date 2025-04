Pallacanestro Correggio inarrestabile: quinta vittoria consecutiva in Divisione Regionale 1

Salvezza in cassaforte per la Pallacanestro Correggio (10) in Divisione Regionale 1: la formazione giallonera centra la quinta vittoria di fila imponendosi 79-67 sul campo dei bolognesi del Veni Basket (10), trascinata da un Pini immarcabile, autore di 41 punti.

Rimane accesa la fiammella della speranza del Basketreggio (4), che torna a sorridere grazie al 78-61 esterno sul campo del Basket Voltone (6): ribaltando il parziale dell’andata, il verdetto è rimandato all’ultima giornata.

Appuntamento esterno per il Basket Jolly (4), impegnato alle 21,15 a Verucchio nella terza giornata di ritorno della Poule Promozione di Divisione Regionale 1. Contro il fanalino Villanova Basket Tigers (0), travolto all’andata con un netto 103-69, gli uomini di Stachezzini si giocano le residue chances di conquistare il secondo posto, che garantirebbe loro l’accesso agli spareggi per salire di categoria: Massa Lombarda è attualmente a +4 ma gioca sul campo della capolista Mo.Ba Modena, con lo scontro diretto che si giocherà poi in terra reggiana venerdì 2 maggio.

DR2. Sant’Ilario centra la "bella" negli ottavi di finale di Divisione Regionale 2, superando 69-65 in casa i Fulgorati Fidenza con 26 punti di Parente.

Impatta la serie anche Campagnola, che supera al supplementare il Cus Parma col punteggio di 84-83, riscattando il -20 di gara-1.

Stagione finita per Luzzara, battuta 86-74 dal Parma Basket Project nonostante 31 punti di Carpi, rimediando il secondo stop in altrettante gare.

Retrocede in DR3 il Gelso, che perde 68-50 la decisiva gara-3 del primo turno dei playout sul campo di Granarolo.