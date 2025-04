Pallacanestro Correggio vince ancora: quarto successo nella Poule Salvezza

Prosegue la striscia positiva della Pallacanestro Correggio (8) nella Poule Salvezza di Divisione Regionale 1. I gialloneri passano 78-66 sul campo dell’International Imola (6), centrano il quarto successo di fila e iniziano ad intravedere la concreta possibilità di mantenere la categoria, cosa che solo qualche settimana fa sembrava utopico immaginare: sugli scudi Pini (26), in doppia cifra anche Manicardi (16) e Saccone (10).

Chi non sembra potersi riprendere è il Basketreggio (2), battuto 72-64 in casa dalla Tiberius Rimini (10) e sempre più ultimo nel proprio raggruppamento, con la retrocessione sempre più vicina. Inutili, nelle fila cittadine, i 12 di Brogio e gli 11 di Minardi.

Vittoria interna, infine, per la Pallacanestro Reggiolo (12), che regola 70-60 al PalaMagnani i bolognesi del Veni Basket (10) nella sfida al vertice del girone: a decidere una contesa in equilibrio per oltre 30’ sono i 23 punti di Alberto Neri (foto) e i 15 di Righi, che mantengono gli uomini di Freddi al vertice col traguardo praticamente ad un passo.