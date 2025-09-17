PallacanestrO Divisione Regionale 1. Ruggiscono i leoni di Montemurlo e passano il turno. Valbisenzio ko, si ferma subito

E’ cominciata con alterne fortune la stagione delle pratesi di Divisione Regionale 1.

Impegnate nel primo turno di Coppa Toscana, Montemurlo Basket e Centro Minibasket Valbisenzio hanno vissuto esordi diametralmente differenti: se i Lions hanno strappato il pass per gli ottavi di finale, la squadra biancoblu invece è stata eliminata.

Partiamo dalla squadra guidata da coach Matteo Piperno, che sul parquet amico ha mandato al tappeto il Centro Minibasket Carrara con il risultato di 78-74, arrivato al termine di una gara iniziata in difficoltà per i padroni di casa.

Con il passare dei minuti però Montemurlo è salita di colpi e all’intervallo il match era in equilibrio. Equilibrio che si è confermato anche nella ripresa.

A decidere la sfida è stato il canestro nel finale di Alessio Arrabito, miglior marcatore dei suoi con 24 punti.

Al prossimo turno, i Lions se la vedranno sempre al PalaLions (domenica, palla a due alle 18) con gli Shoemakers Monsummano, reduci dall’affermazione ai danni della Libertas Lucca.

Ha già salutato la competizione invece Vaiano, battuta al PalaNenni dalla Pallacanestro Calenzano per 58-62. Fatale per la truppa allenata da Angelo Iacopini il parziale dell’ultima frazione: un 19-11 che ha permesso ai fiorentini di rimontare il -4 del 30’.

Inutili per i locali i 18 punti di Lanari. Ricordiamo che la Coppa Toscana riservata alle compagini di DR1 proseguirà, dopo gli ottavi, con i quarti e successivamente con una Final Four in unico campo, con semifinali il primo giorno (abbinamenti sempre secondo il ranking) e finale per il primo posto il giorno successivo.

Si trattava per entrambe le compagini di un primo test ufficiale anche pre verificare lo stato di forma in questa fase della preparazione pre campionato.

Francesco Bocchini