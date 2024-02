Pallacanestro Dr1 e dr2. Basketreggio: stop dopo 4 hurrà di fila

Posticipi amari, in Divisione Regionale 1, per le formazioni reggiane. Si ferma, dopo 4 vittorie consecutive, la marcia del Basketreggio (16), sconfitto 84-74 sul campo della Vis Persiceto (26): sotto di 14 lunghezze a metà gara, i cittadini non riescono mai a rientrare e devono alzare bandiera bianca. Stop in terra modenese, invece, per il Basket Jolly (18), che cade 72-60 sul campo di una Castelfranco (20) che conferma di avere sempre il dente avvelenato con le rappresentati della nostra provincia ed effettua il sorpasso in classifica: il quintetto di Gibertoni, sotto di 10 all’intervallo, riesce a rientrare e chiude il terzo quarto sul 48-46, prima di alzare bandiera bianca all’ultimo break degli avversari.

DR2. Stasera alle 21,15 va in scena, invece, il posticipo della quinta giornata di ritorno di Divisione Regionale 2, con l’Aquila Luzzara (22) che riceve la Bibbianese (10): si affrontano due squadre che non vivono di certo il loro miglior momento di forma, coi padroni di casa che hanno perso le ultime 3 gare salutando la lotta per il vertice e gli ospiti che, col medesimo score, sono scivolati in terzultima posizione.