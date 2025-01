Pallacanestro DR2. La Sampolese prova a fermare la capolista

Va in scena alle 21 il big match valevole per l’ultima giornata d’andata del girone B di Divisione Regionale 2. Al PalaChiarelli di Guastalla, infatti, la battistrada Saturno (20) difende la propria imbattibilità nel match interno contro la Sampolese (14), una delle seconde della classe, che vuole dimostrare come lo stop interno dello scorso turno con le Gazze Canossa sia stato solo un inciampo di percorso. Alla stessa ora si gioca anche a Castelnovo Monti, col fanalino LG (2) impegnato a domicilio contro Sant’Ilario (10).

Alle 21,15 derby della Bassa a Novellara, dove il Nubilaria (4) riceve Campagnola (10), mentre l’Heron Bagnolo (12) parte coi favori del pronostico nella trasferta di Albinea con la Go Basket (4). Alle 21,45 interessante il match del "Pianella", dove l’Icare Cavriago (14) va a caccia dell’ottava vittoria di fila con Luzzara (14); domenica il posticipo tra Gazze Canossa (14) e Bibbianese (2).

Nel girone C la Berrutiplastics Torre (14) vince l’anticipo tutto cittadino col Gelso (4), con un 62-54 esterno dove il protagonista è Mazzi (22 punti). Stasera alle 21,15 Scandiano (6) riceve l’Antal Pallavicini (12), mentre cinque minuti dopo dopo Castellarano (12) ospita l’Atletico Borgo (14).