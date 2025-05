Pallacanestro Grosseto sconfitta in gara 2 dei playoff contro Libero Basket Siena

Prestazione sottotono della Pallacanestro Grosseto in gara 2 dei playoff di Divisione 2. I giovani di Manganelli e Terrosi hanno perso malamente 62-38 sul campo del Libero Basket Siena, rimettendo sull’1-1 la serie. Una prova da dimenticare da parte della formazione grossetana, che è scesa in campo con un approccio totalmente sbagliato. Durante la gara poi sono state fatte scelte che non hanno pagato, ma anzi hanno condizionato ancor più negativamente l’incontro. I senesi sono apparsi più pimpanti rispetto a gara 1 e questo forse ha condizionato anche la prestazione della Pallacanestro Grosseto. Libero Basket conquista gara 2 con una vittoria meritata.

Primo quarto tutto a favore dei senesi chiuso per 18 a 7. Nel secondo parziale i maremmani provano a reagire rimanendo a ’meno dieci’ punti ma il Libero Basket non ha mollato la presa sulla partita, tenendola sempre in pugno e tenendo a debita distanza i biancorossi. La seconda parte della gara non vede però una reazione dei grossetani, i quali non riescono a far svoltare l’incontro perdendo malamente con un passivo di oltre venti punti. Ora la formazione biancorossa dovrà mettere la testa a gara tre. L’incontro si disputerà tra le mura amiche del PalaAustria domenica alle 18.30: un incontro dove sarà decisivo l’approccio dei grossetani nel far valere il fattore campo.

Pallacanestro Grosseto: Ciacci 2, Franzese 10, Barabesi 1, Zucchini 9, Bambini 6, Rustici 2, Terrosi 4, Perfetti 4, Draghetti, Casanova, Erman, Martinelli.