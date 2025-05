Pallacanestro Massa sconfitta ad Altopascio nei playoff della Divisione regionale 3

Non è andata bene per la Pallacanestro Massa che ad Altopascio è sconfitta 62-53 (parziali 11-12, 26-27, 45-44) nella gara di andata valida per i playoff della Divisione regionale 3. Contro i lucchesi, primi classificati nella regular season, la squadra di coach Luca Rigano resta in partita per oltre 30 minuti (+1 al primo e al secondo intervallo, –1 dopo mezz’ora di gioco) ma cede nell’ultimo quarto (parziale 17-9) subendo un –9 finale. "È stata una partita molto fisica e noi non siamo stati in grado di rispondere alla fisicità degli avversari – dice coach Rigano – siamo stati poco prolifici al tiro dall’arco, che è ciò che di solito ci dà più energia e che invece ha permesso agli avversari (8 triple segnate) di rimanere attaccati alla partita e allungare negli ultimi minuti dell’incontro. A questo punto abbiamo la necessità di azzerare e sistemare ciò che non ci è riuscito, ma soprattutto io ho il dovere di riportare quella serenità che è sempre stata nel gruppo. Domenica sarà un’altra battaglia e dobbiamo fare una partita delle nostre, per ritornare alla bella ad Altopascio". Gara-2 domenica a Massa (PalaOliveti, ore 20) dove la squadra chiede il massimo sostegno ai tifosi che hanno sempre seguito le partite. Per andare a gara-3 è necessario solo vincere, non importa la differenza canestri.

Tabellino: Riccardi 14, Raffaelli 12, Donnini 11, Torre 6, Brizzi 5, Santacroce 5, Ragaglini, Campatelli, Tonarelli, Zollini (Volpi e Simoncini n.e.).

ma.mu.