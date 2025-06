Pallacanestro Massa sfida Altopascio per la promozione in DR2

E’ la partita che vale tutta la stagione quella che la Pallacanestro Massa gioca oggi ad Altopascio (ore 18) per gara 3 dei playoff della divisione regionale 3, girone B. Saranno 40 minuti che decideranno se i biancorossi saliranno in DR2 o se dovranno restare in DR3.

"In settimana ci siamo allenati bene, siamo pronti, determinati e orgogliosi del percorso che abbiamo fatto fin qui. Avrei avuto l’amaro in bocca se fosse finita sul 2-0 – dice coach Luca Rigano –. Siamo consapevoli che è gara secca e può succedere di tutto ma noi daremo tutto quello che abbiamo per non avere rimpianti".

E a seguirli ad Altopascio ci saranno molti tifosi. La squadra è arrivata ai play off dopo una stagione iniziata in punta di piedi ma che ha visto la crescita della formazione, partita dopo partita. E di successo in successo (alla fine della fase regolare se ne contano 20 a fronte di sole 4 sconfitte) Massa ha chiuso al secondo posto con 40 punti (2 meno di Altopascio). La formula del campionato prevede i play off tra la prima e la seconda dello stesso girone e così, dopo essersi incontrati nella fase regolare (Altopascio si è imposto a Massa 43-46 mentre gli apuani si sono vendicati nel ritorno, con un 65-86 fuori casa) massesi e lucchesi si ritrovano ai play off. Altopascio ha vinto gara 1 per 62-53, mentre Massa si è imposta in gara 2 per 66-52. E oggi la partita della verità.

La formazione: Simoncini, Santacroce, Riccardi, Buffoni, Brizzi, Campatelli, Hakmi, Zollini, Dini, Ragaglini, Volpi, Tonarelli, Torre, Donnini, Raffaelli.

