Pallacanestro Massa: stagione incredibile nonostante la sconfitta nei playoff

"È stata una stagione fantastica, anche grazie al costante affetto che tutti i nostri amici, parenti e tutta la gente che orbita intorno alle nostre giovanili, ci hanno dimostrato costantemente. Per questo ci tengo a ringraziare tutti, a cominciare da quegli ottanta sostenitori, il doppio dei tifosi di casa, che sono venutia a sostenerci nell’ultimo atto di Altopascio e che ci hanno sostenuto durante tutto il campionato". Non c’è troppo rammarico nelle parole di Luca Rigano, l’allenatore della Pallacanestro Massa reduce dalla sconfitta in gara 3 dei playoff della Divisione regionale 3, con un –12 all’overtime, dopo avere giocato punto a punto per 40 minuti, che ha fatto svanire il sogno promozione. "Non è stata la nostra miglior partita, sia a livello di gioco che nella gestione di qualche situazione, però posso assicurare che i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano e si è visto quanto ci tenessero a uscire senza rimpianti – racconta Rigano – le due squadre si sono date battaglia per quattro tempini, sempre in costante parità fino all’ultimo possesso quando, con la palla in mano a 15 secondi dalla sirena, potevamo vincere e invece il ferro ci ha negato il successo. Comunque fosse andata, è stata una stagione incredibile che mai mi sarei potuto immaginare al primo anno da allenatore di una prima squadra e ci tengo a ringraziare i ragazzi per la costanza e la determinazione che hanno messo durante tutta la stagione. Abbiamo costruito delle solide basi per fare qualcosa di importante per dare la visibilità che merita la pallacanestro nel nostro comune".

ma.mu.