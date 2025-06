Pallacanestro Molinella Under 14 trionfa nel campionato regionale Silver

Gli under 14 della Pallacanestro Molinella vincono il campionato regionale categoria ‘Silver’ grazie alla differenza canestri nella serie al meglio delle due partite contro la Pallacanestro Novellara. Il punteggio in gara-uno ha visto prevalere Molinella grazie al 50-61 maturato nel Reggiano.

Al ritorno tutto è pronto o quasi per la festa. La tensione, però, gioca un piccolo scherzo per i giovanissimi di Molinella che sono bravi a contenere lo scarto – altra vittoria in viaggio, 45-49 – e a conservare così quel divario che consente loro di trionfare.

Nei playoff i rossoblù, allenati da coach Fabrizio Baffetti – una leggenda e un’icona per quello che riguarda il settore giovanile – e dagli assistenti Marco Faggioli, Alessandro Arcadipane e Micol Forlani, battono nell’ordine Medicina, Castenaso, Misano e Novellara. E se per Baffetti significa il campionato vinto numero 27 della sua storia gloriosa, la Pallacanestro Molinella non conquistava un titolo giovanile dall’ormai lontano 2004.

Per accedere alla fase finale ognuna di queste squadre era arrivata almeno seconda nel proprio girone. Molinella, per di più, aveva ottenuto il pass per i playoff senza mai aver perso una gara.

Nel roster rossobù troviamo Achille Vitali, Filippo Zambelli, Tommaso Cagnoli, Nicolò Michelini, Giovanni Luberto, Andrea Evola, Leonardo Candela, Mattia Rossi, Frankline Adiele, Niccolò Radogna, Pietro Vestrucci, Sebastian Mazzoni.