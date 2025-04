Pallacanestro Recanati vince a Viterbo: Urbutis decisivo per i playoff

viterbo

54

recanati

56

STELLA AZZURRA VITERBO: Caridà 4, Di Croce ne, Moretti 10, Velimirovic ne, Bertini 2, Meroi, Visentin 18, Taurchini, Albenzi 4, Casanova, Begic 13, Fokou 3.

PALLACANESTRO RECANATI: Marcone ne, Clementoni 4, Gurini 7, Semprini Cesari 4, Zomero 5, Sabbatini 3, Urbutis 18, Kossowski ne, Pozzetti 12, Ndzie ne, Crucianelli ne, Magrini 3.

Arbitri: Giardini di Ancona e De Rosa di Pesaro

Parziali: 17-22, 24-27, 34-45, 54-56

VITERBO

Vittoria fondamentale per la Pallacanestro Recanati che passa sul campo della Stella Azzurra Viterbo. Match complicato quello che deve affrontare la formazione marchigiana, i laziali infatti avevano bisogno disperato di punti per provare a tenere aperte le chance di giocare i playoff. Recanati ha avuto per larghi tratti del match, le redini del gioco ma non è mai riuscita a fiaccare la resistenza dei padroni di casa che hanno trovato in Visentin il loro principale terminale offensivo. Il match si risolve soltanto negli ultimi secondi del parziale, dopo un vantaggio di 11 punti Recanati si fa quasi raggiungere ma i canestri di Urbitis tengono a galla la squadra che porta a casa due punti pesantissimi per la classifica e che potrebbe anche diventare fondamentali in ottica playoff.