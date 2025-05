Pallacanestro Reggiana chiama i tifosi al PalaBigi per gara 3 contro Trapani

"Ciao ragazzi sono Momo, siamo qui in aeroporto e stiamo per tornare a Reggio. Volevo dirvi di venire al PalaBigi per gara 3: abbiamo bisogno del vostro sostegno per allungare la serie con Trapani. Vi aspetto!". Faye (foto) chiama a raccolta i tifosi che domani dovranno essere il sesto uomo in campo. La partita assume poi un significato molto particolare per diversi degli attuali protagonisti, visto che potrebbe essere la loro ultima apparizione con la canotta della Pallacanestro Reggiana. In parecchi, tra cui lo stesso ‘Momo’, in estate cambieranno orizzonti. Il lungo senegalese dovrebbe essere scelto da una franchigia Nba al prossimo draft, ma al di là di questo lascerà certamente la nostra città, magari per un club di Eurolega che possa aiutarlo a fare l’ultimo passo per arrivare negli Stati Uniti ancora più pronto.

L’entusiasmo è alle stelle e ieri erano già oltre 3mila i biglietti venduti, tra cui tutti i 250 messi a disposizione per i trapanesi che riempiranno il settore ospiti. I tagliandi sono in vendita sul circuito Vivaticket e allo ‘StoRE’ di piazza Prampolini (tutti i giorni 10-13 e 15-19, esclusa la domenica) oppure nella sede di via Martiri della Bettola dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. Il giorno della partita le biglietterie di via Guasco saranno aperte a partire dalle 18,45.