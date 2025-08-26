Pallacanestro Reggiana. Echenique ha iniziato a sudare. Rimasti 100 biglietti per sabato

Con l’ingresso ufficiale in gruppo del lungo colombiano Jaime Echenique (foto), che ieri ha svolto il primo allenamento in canotta UNA Hotels, il gruppo biancorosso è finalmente al completo e può iniziare a preparare al meglio il cammino che lo condurrà al primo probante impegno dell’annata 2025/2026, ovvero il match d’esordio del Q-Round di Bcl in calendario a Samokov, in Bulgaria, il 19 settembre, contro i macedoni del Pelister Bitola.

Per cominciare a scaldare i motori, oltre che a sottoporsi alle quotidiane sedute di training, tra il parquet del PalaBigi, per la parte tecnica, e le strutture del Cere di Canali, per quella riguardante la preparazione atletica, capitan Vitali e compagni inizieranno a breve anche a scaldare i guantoni con adeguati sparring-partners cestistici.

La prima uscita ufficiale è infatti in programma sabato, alle 19, al Pala Giovanelli di Castelnovo Monti, teatro della sfida amichevole, ma pur sempre con un premio in palio, con la Benedetto XIV Cento di serie A2, valida per la terza edizione del trofeo "Sport Valley". Da sempre volano di ampia partecipazione dei tifosi, curiosi di vedere per la prima volta all’opera la nuova squadra, anche quest’anno l’evento appenninico non fa eccezione. Sono rimasti infatti in vendita soltanto 100 tagliandi per assistere alla partita: i biglietti possono essere acquistati, fino ad esaurimento, presso il negozio di merchandising lo StoRE o allo Iat di Castelnovo.

Dopo il confronto coi ferraresi la Pallacanestro Reggiana tornerà in campo il 5 e il 6 settembre per il torneo "Pajetta" di Udine, assieme a Trapani, la neopromossa Udine e gli sloveni del Domzale.

g.g.