Pallacanestro Reggiana: grande successo dei pre-school camp, la Project Group ritorna nel Basket Pool. C’è attesa per il quadrangolare di Udine

La Pallacanestro Reggiana continua le manovre di avvicinamento al debutto ufficiale nel ‘Q-Round’ di ‘BCL’, previsto per venerdì 19 a Somokov (Bulgaria) contro i macedoni del KK Pelister Sport Bitola. I biancorossi si stanno dividendo tra sedute tecniche al ‘PalaBigi’ e quelle atletiche che invece si svolgono al Cere.

Il prossimo impegno è comunque alle porte, visto che già da venerdì saranno di scena nel quadrangolare ‘Pajetta’ al ‘PalaCarnera’ di Udine. Vitali e compagni sfideranno Trapani alle 18,15 e poi sabato, a seconda dei risultati, una tra i padroni di casa dell’Apu Old Wild West e gli sloveni del KK Helios Domzale (ore 20,45).

Nel frattempo grande successo per i pre-school camp della ‘PR’ che si stanno svolgendo al Cere (Luca Severini nella foto). Per la prima settimana tutti i posti sono stati completati, mentre ne restano ancora disponibili per la prossima (si inizia lunedì 8, info sul sito ufficiale).

Contemporaneamente arriva un gradito ritorno nel Basket Pool: la Projetc Group, ha firmato un nuovo accordo di sponsorizzazione ‘Innovazione, visione verso il futuro e crescita dei giovani sono valori che ci accomunano’ ha spiegato Matteo Monti, presidente dell’azienda di San Polo che realizza impianti fotovoltaici industriali.

