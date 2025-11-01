Pallacanestro Reggiana: la storia. Juan David, serata indimenticabile al Pala

Un incontro in vero stile "Carramba che sorpresa". Nonostante la sconfitta patita mercoledì contro il Cibona Zagabria, un piccolo tifoso, nonché cestista in erba, ha vissuto una serata speciale: Juan David Cervone, classe 2016 che milita nelle giovanili dell’Arbor da tre anni ed è ormai uno dei punti fermi della sua squadra, ha potuto coronare il sogno di ricevere l’autografo sulla sua maglietta da gioco dal pivot Jaime Echenique. Fin qui nulla di strano, ma la particolarità è aver unito, a Reggio Emilia, due colombiani entrambi con il numero 26 sulla canotta da gioco. Juan David ha fatto un tifo scatenato per il suo idolo durante il match e lo ha poi aspettato accanto al tunnel che porta agli spogliatoi a fine incontro con la sua "numero 26" rigorosamente nero-arancio in stile Arbor. Tramite una storia sui social, il sodalizio cittadino ha voluto pubblicamente ringraziare Pallacanestro Reggiana e Jaime Echenique per la disponibilità di un semplice ma significativo gesto che, soprattutto per i bambini del minibasket, rappresenta un’enorme emozione. Ma le sorprese non sono finite qui, il pivot colombiano della Una Hotels, taggato nelle stories, ha ripreso e condiviso il materiale pubblicato da Arbor per la gioia di Juan David, sancendo così una perfetta "Colombian Legacy" nella città del Tricolore.

Cesare Corbelli