Pallacanestro Reggiana: nell’eliminazione dal Q-Round con Anversa ha pesato molto la mancanza di fisicità vicino a canestro rispetto al passato. Sos rimbalzi: troppe seconde chances concesse agli avversari

Impressioni di settembre. Come tali vanno prese, ma quando alcune statistiche iniziano a diventare quasi una ‘costante’, allora è saggio prendere appunti e far suonare qualche allarme.

Già nella fase di costruzione di questo roster i dubbi sulla fisicità sotto i tabelloni erano molteplici, ma adesso – alla luce dell’eliminazione dal Q-Round di Bcl per mano di Anversa – affiorano anche le prime indicazioni.

La ‘nuova’ Pallacanestro Reggiana in questo momento soffre parecchio a rimbalzo. I biancorossi, oltre a perdere il duello ‘complessivo’ per 39 a 37, ne hanno concessi ben 15 in attacco. Un dato quasi ‘inquietante’ perché non parliamo di un avversario con una fisicità particolarmente accentuata.

Si trattava di una compagine che ha le proprie armi migliori nel tiro da tre e nella velocità d’esecuzione. Non un team di colossi o super atleti, per intenderci. In piena rimonta c’è poi stata un’azione emblematica in cui Anversa ne ha presi quattro consecutivi sotto il canestro reggiano. I ‘Giants’ sono rimasti in attacco quasi un minuto e mezzo, congelando il vantaggio e - pur senza riuscire a segnare – hanno dato una spallata al match in un momento che li vedeva in grave difficoltà realizzativa. Quello dello scarso presidio in area è stata un po’ una costante anche nella preseason, ma adesso – man mano che il livello si alza – rischia di diventare un grave handicap. Premesso che nel basket moderno anche gli esterni sono chiamati ad un lavoro specifico e intenso di ‘tagliafuori’, la scelta di avere tre ali (Cheatham, Williams e Severini) e un solo centro (Echenique) potrebbe essere stata molto rischiosa. L’anno scorso le fortune della Una Hotels erano state fondate, al contrario, sulla supremazia a rimbalzo e sul presidio dell’area che – grazie soprattutto a Faye e Faried – proiettavano i biancorossi nell’elite della Serie A.

Reggio - con 39,5 rimbalzi arpionati di media - aveva finito la stagione al primo posto assoluto al pari della Reyer Venezia. Una forza d’urto che aveva permesso di mascherare, invece, le difficoltà in fase realizzativa dove i biancorossi sono stati a lungo il penultimo attacco del campionato per punti prodotti. Molto spesso, toccava a Winston, Barford o Faye pagare la cauzione per tutti. Di questo terzetto è rimasto solo ‘JB’ e i nuovi acquisti, al momento, non sembrano esser in grado di colmare questo gap. Riassumendo: meno rimbalzi e (forse…) meno pericolosità offensiva, qual è la soluzione? È ancora troppo presto per avere una risposta, ma è giusto iniziare a porsi delle domande. Prima che sia troppo tardi…

Foto: Kwan Cheatham