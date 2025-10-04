Pallacanestro Reggiana. Priftis è curioso di vedere i suoi: "Gli esordi sono sempre strani...»

"Siamo molto felici di iniziare il nuovo campionato" – queste le prime parole di Priftis in vista del debutto di domani, con Udine - gli esordi sono sempre un po’ strani e particolari, ma abbiamo tutti grande curiosità di capire a che punto siamo noi e i nostri avversari. Udine ha un roster abbastanza completo e hanno fatto una preseason molto buona sia come prestazioni che come risultati: dovremo essere duri in difesa fin dall’inizio del match per non concedere canestri facili".

Il team friulano ha nel play Hickey il leader tecnico, ma gli ha messo alle spalle anche un solido gruppo di italiani. Inoltre non avranno grandi pressioni, per voi potrebbe quindi essere una sorta di partita-trappola? "Sicuramente una squadra che gioca in trasferta ha meno ‘stress’ e meno da perdere rispetto a chi invece gioca davanti al proprio pubblico. Questo è chiaro…".

A proposito di pubblico, il tifo organizzato ha comunicato che diserterà il match in segno di protesta verso il nuovo protocollo che prevede controlli più stringenti per accedere ai palasport. È una cosa che vi potrà penalizzare? "Ovviamente è un aspetto negativo. Rispetto la decisione di protestare, la comprendiamo, ma senza di loro non sarà la stessa cosa perché sono parte della ‘squadra’. Allo stesso tempo è qualcosa che dobbiamo cercare di mettere da parte, cercando di restare concentrati solo sulla partita".

Torniamo, appunto, alla sfida con Udine. "Dovremo cercare di eseguire quello che abbiamo preparato dal punto di vista tattico e cercare di correre, creandoci delle opportunità. Ovviamente dovremo approcciare questo incontro con uno spirito attento, ma sempre positivo. Udine è una squadra interessante, con un buon mix di veterani e giocatori freschi e giovani, che hanno un’ottima connessione tra loro".

Lavorate assieme da oltre un mese, ma è normale che ci sia ancora tanta strada da fare prima di trovare la giusta alchimia. Quali sono, al momento, le situazioni in cui vi sentite già a vostro agio e quali, invece, quelle in cui dovete migliorare? "Non è mia abitudine annunciare i punti deboli della squadra (sorride, ndr), ma rispetto al recente passato ci sono novità che scopriremo durante la stagione. Per questo motivo, credo che con Udine sarà più che mai importante cercare di incanalare la partita nei binari che preferiamo, provando a tenere in mano il ritmo del gioco".