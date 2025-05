Pallacanestro Reggiana: sfida decisiva contro Trapani nei playoff

"Andarci vicino conta solo a bocce" e i playoff estremizzano questo concetto. Perdere di poco oppure subire cinquanta punti non cambia di una virgola le prospettive. La Pallacanestro Reggiana in gara 1 è stata gagliarda, ha messo in seria difficoltà Trapani e se fosse stata un po’ meno frenetica (18 palle perse) e un pizzico più precisa al tiro da 3 (5/23) oggi staremmo qui a parlare di qualcosa di diverso.

Ma si sa: la storia la scrive chi vince, gli altri la leggono. E allora è necessario fare tabula rasa di tutto quello che è stato e prepararsi ad un’altra battaglia. Le uniche ‘eredità’ sono gli acciacchi: Faye ha subito una botta al polpaccio sinistro e Barford al ginocchio destro, ma entrambi stringeranno i denti e saranno in campo.

Il grosso dilemma riguarda Smith, assente per un’indisposizione e in dubbio per stasera (ore 20,30). Al posto del veterano era stato messo a referto Gombauld che però non ha messo piede in campo. Il messaggio di Priftis è stato chiaro: vado in guerra con i soldati che reputo più pronti alla lotta, al di là del valore assoluto del giocatore. Una scelta che può anche non essere condivisibile (davvero Gombauld avrebbe avuto meno impatto difensivo di Chillo e Cheatham?), ma per il primo atto di questa sfida ha avuto un senso logico.

Vedremo, dunque, se Smith potrà farcela: l’impressione è che il ‘chirurgo di Peoria’ farà di tutto per dare una mano ai compagni, ma la risposta definitiva arriverà solo a pochi minuti dalla palla a due. Il piano partita non crediamo sarà molto diverso da quello visto sabato sera, quando i biancorossi hanno costretto Galloway e compagni a segnare 15 punti in meno degli abituali 95. Servirà però più cura dei dettagli e se c’è una battaglia che Reggio non può perdere è quella a rimbalzo.

In gara 1 ne sono stati concessi 11 in attacco ad Horton e soci: troppi se la tua forza è proprio lì, in quella parte del gioco. Capitolo Winston: è il leader tecnico della squadra e deve tornare ad essere quello che è stato fino a 3-4 settimane fa, altrimenti sono guai. Senza di lui (0/5 al tiro da 3 e 7 palle perse) vincere è una chimera. Cheatham dovrà cercare di essere più solido difensivamente e Faye e Faried ancora più reattivi.

Osservando Trapani diventa difficile isolare un solo giocatore, ma Justin Robinson ha tutte le sembianze del fuoriclasse e bisognerà cercare di riservargli un trattamento speciale (Uglietti stia pronto e prepari le manette…). Lo stesso Horton, ‘unico’ lungo classico a disposizione di Repesa, andrà attaccato e messo alla prova costantemente. Tutte cose che Priftis sa molto meglio di noi e di tutti quanti, quindi non resta che attendere e vedere come va. Con la consapevolezza che, se andrà tutto storto, ci sarà comunque ancora una partita al PalaBigi (giovedì alle 20) per provare ad allungare la serie.