Pallacanestro Reggiana sfida Malaga: una notte magica al PalaBigi

Una di quelle notti che si attendono per una vita. Esserci è già un privilegio, perché significa confrontarsi con i migliori e avere la possibilità di crescere. Come club, come squadra e perfino come città, intesa come comunità che segue sempre con passione le vicende della Pallacanestro Reggiana.

Stasera alle 20, i biancorossi toccheranno il punto più alto da sette anni a questa parte per quel che riguarda le competizioni europee. Al ‘PalaBigi’ arriva Malaga, campione in carica della ‘Basketball Champions League’, una corazzata che nella gara 1 di questi quarti di finale ha spazzato via la Unahotels, rifilandogli un terrificante -37 (105-68). Oggi però la squadra di Priftis vuole scrivere un’altra storia e darsi la possibilità di giocarsi tutto nella ‘bella’ che, in caso di successo di Smith e compagni, è in programma mercoledì prossimo in Spagna. Rispetto al primo atto, ci sarà l’attesissimo ritorno di Faried. ‘Manimal’ è infatti rientrato dagli Stati Uniti dove ha partecipato alle esequie della madre e poterlo avere al centro dell’area farà tutta la differenza del mondo. È ovvio che per sovvertire il pronostico ci vorrà anche il resto della banda al massimo livello possibile; la missione è difficile, ma non impossibile, perché è vero che Malaga ha una squadra forte e lunghissima, però in gara 1 la Unahotels non è stata all’altezza. E gli ha facilitato il compito. Ha giocato un primo quarto molle, finendo subito sotto di 10 (25-15) e poi nell’ultima frazione ha letteralmente tirato i remi in barca, sprofondando in maniera quasi clamorosa, senza lottare. Stasera, invece, dovrà avere gli occhi della tigre, stringere le maglie in difesa e – per dirla alla Dan Peterson – sputare sangue sul parquet. I pericoli principali rispondono ai nomi di Tyson Carter (13,6 punti e 4,5 assist di media) e Kendrick Perry (11,1pt e 5,4ast) i due esterni che azionano il turbo e innescano quella giostra infernale a cui partecipano puntualmente anche il tiratore Dedovic (6 punti con il 43% da tre), l’ala Perez (8 pt e 5 rimbalzi) e il centro Kravish (9,3 pt). Più dei singoli però, quel che colpisce di Malaga è la forza d’urto di un gruppo che sa sempre trovare protagonisti diversi. Questo gli dà un vantaggio a livello di continuità nella stessa partita, ma può anche diventare un handicap nei finali punto a punto, quando avere riferimenti precisi spesso paga dividendi più alti. Reggio dovrà cercare di restare aggrappata alla partita per tutti i 40 minuti, senza forzare troppo il ritmo perché l’Unicaja diventa letale se corre e se può sfruttare le palle perse per andare in campo aperto. ‘Mente fria y corazon caliente’ (testa fredda e cuore caldo) dicono da quelle parti. Un vecchio adagio che la Unahotels dovrà seguire alla lettera per regalarsi una notte magica.