Pallacanestro Reggiana: stagione regolare da record, ora i playoff

A prescindere da come andranno gli imminenti playoff, la Pallacanestro Reggiana manda in archivio una delle stagioni regolari di maggior successo nei suoi quattro decenni di permanenza nell’elite del basket.

In campionato infatti, con 18 vittorie in 30 partite, i biancorossi hanno ottenuto il miglior risultato, in termini di punti, da dieci anni a questa parte. E se si esclude il biennio d’oro 2014/2016, quello delle due finali scudetto raggiunte, dove la truppa di Max Menetti chiuse a 42 punti (pari a 21 vittorie che valsero il terzo posto nel 2012/2015 e il secondo l’anno successivo) solo in un’altra occasione, da neopromossa nel 2012/2013, totalizzò gli stessi 36 punti di quest’anno. Nella regular-season appena conclusa, inoltre, capitan Vitali e compagni hanno stabilito il record di vittorie in trasferta in 24 stagioni di massima serie: ben 9, pari alla Virtus Bologna, prima classificata, e una sola in meno di Trento e Milano.

Nelle due citate annate coronate dalla finale per il titolo tricolore, Reggio si fermò a 7 successi esterni, per dire. Rispetto alla scorsa stagione il rendimento lontano dalle mura amiche è cresciuto in maniera esponenziale: nel 2023/2024 infatti il team biancorosso si è fermato a 4 blitz.

Decisamente ottimi anche i dividendi prodotti dalla difesa. Ai ragazzi di Priftis non è riuscita l’impresa compiuta da Dado Lombardi nell’ormai lontano 1984/85, ovvero di arrivare alla post-season con la palma di migliore retroguardia del lotto. Tuttavia l’Unahotels si è rivelata seconda miglior difesa in assoluto (77.6 punti subiti di media) con appena lo 0,2 canestri per match incassati in più rispetto alla Virtus Bologna: 77.4.

Reggio però ha chiuso il suo bunker meglio di tutti nelle gare in trasferta; subendone appena 78.5 (qui la Segafredo, seconda, ne incassa 79.1).

In tutte le annate in serie A altre due volte Reggio ha preso la piazza d’onore: nel 2014/2015, con soli 74 punti rimediati di media, e nel 2022/2023 (77.1, dove l’efficienza difensiva è stata fondamentale per conquistare una non semplice salvezza).

L’Unahotels, e questo potrebbe risultare fondamentale anche nella serie playoff con Trapani, si è distinta pure sotto i tabelloni: la coppia Faried-Faye ha trainato il gruppo a catturare 40.2 rimbalzi di media: numero che, in termini assoluti, significa secondo posto alla pari con Trieste. Ma se consideriamo che la prima del lotto, Venezia, ne ha presi 40.3, il lettore può da solo dare la sua valutazione dell’impatto reggiano in questo fondamentale. Pensando alla sfida coi siciliani valga il dato che la coppia d’acciaio biancorossa arpiona oltre 15 palloni di media (Faye 8, Faried 7.2) mentre i due principali rimbalzisti degli Sharks, Horton e Alibegovic, si fermano a poco più di 11. In totale poi Reggio prende 5 rimbalzi in più di media, dei trapanesi.

A livello individuale spicca, nelle statistiche generali, Cassius Winston, che è uno dei giocatori di serie A che subisce più falli: oltre 5 per gara. Interessante infine, come dato di squadra, il fatto che l’Unahotels è la squadra, dopo Trento, contro cui è più difficile segnare da 3 punti. Gli atesini hanno fermato, di media, gli avversari al 32.1%, Reggio al 32.7%.