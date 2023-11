Pallacanestro serie B femminile. Feba, la Paoletti è passata alla Rhodigium. Ora le civitanovesi sfidano l’Azzurra Orvieto

Formalizzato il passaggio di Anna Paoletti dalla Feba al Rhodigium. Già domani dovrebbe debuttare con la nuova maglia nella gara in casa col Treviso. Sarà derby con l’ex compagna Veronica Perini, che milita nel team trevigiano allenato dal portorecanatese Alberto Matassini, un altro ex della Feba. Prive dell’apporto di una delle protagoniste della prima parte della stagione, le momò torneranno domani in campo dopo un turno di riposo. Lo faranno alle 18 a Porano contro l’Azzurra Orvieto nella prima giornata di ritorno della regular season. È il classico testa-coda: Feba prima a punteggio pieno dopo 5 gare e Orvieto ultima a zero punti. Si affronteranno l’attacco più prolifico del girone (73,4 punti di media) e la difesa più perforata (70,8). Ma Donatella Melappioni non si fida. "L’Azzurra – ci ha dichiarato il coach – è più temibile di quanto potrebbe sembrare scorrendo la classifica. Ha un tecnico di categoria e nel roster ci sono giocatrici di valore, in piena crescita. Non siamo certo autorizzate a prenderle sotto gamba. Dovremo profondere impegno e concentrazione, altrimenti ci sarà da soffrire". La partenza della Paoletti vi indebolisce non poco. "Per ora non mi preoccupo più di tanto. Conto sull’orgoglio e sulla voglia di emergere delle ragazze che, con la Paoletti in rosa, hanno avuto meno chances di mettersi in mostra".