Pallacanestro, serie b femminile. Il basket 2000 Senigallia ko nel derby con la Feba. Ora sfida a Terni: gara cruciale per il terzo posto

Onorevole sconfitta in quel di Civitanova per il Basket 2000 sponsorizzato MoneyGo nell’ultima giornata di campionato disputatasi domenica scorsa. Nonostante i 23 punti di Tajhar le senigalliesi hanno ceduto 67-53 alla più forte capolista del girone di serie B femminile, trascinata dai canestri di Binci (21 punti) e Panufnik (16). Gara decisa soltanto nell’ultimo quarto comunque, periodo di marca locale, dopo che le senigalliesi, pur sempre sotto nel punteggio (18-16 il primo parziale, 35-25 a metà gara) erano rientrate nella terza frazione fino al -7 sul 47-40. Prestazione da accogliere comunque con moderata soddisfazione per la voglia mostrata in campo per tutto il match. Feba Civitanova che si conferma in testa al girone con 16 punti, frutto di 8 vittorie in altrettanti confronti. Insegue Perugia a quota 12 e poi c’è la Mooney Go, con bilancio in parità (4 vittorie ed altrettante sconfitte) al terzo posto assieme al Terni, mentre Umbertide a 2 punti e Orvieto a 0 chiudono, ormai troppo distanziate, il mini girone. Diventa dunque molto importante per la corsa al terzo posto il match di sabato prossimo alle 21 in trasferta proprio contro il Terni, che non si giocherà in Umbria ma addirittura a Rieti, per l’indisponibilità dell’impianto ternano: fondamentale vincere e ribaltare il -10 dell’andata (le umbre espugnarono il PalaPanzini 47-57) per issarsi da sole al terzo posto in classifica.

Andrea Pongetti