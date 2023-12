Pallacanestro: Serie D. Oggi importante scontro diretto per la salvezza. Il Vela vuole superare l’ostacolo Castelfranco

Cammina cammina siamo giunti alla decima giornata delle tredici in programma nel girone d’andata del campionato di serie D di basket. Nell’occasione il calendario prevede per il Vela un turno più che abbordabile; sulla carta uno dei più facili visto che oggi al palasport di Camaiore alle 18,30 sarà di scena il Castelfranco Frogs, ovvero un pari punti in classifica all’ultimo posto assieme alla formazione viareggina. Insomma, un’occasione per il Vela di lasciare gli avversari soli a rappresentare il fanalino di coda. Occasione unica che i ragazzi di Bonuccelli ben sanno e che per questo scenderanno sul parquet ben più decisi che mai ad uscirne vincitori. Un incontro da combattere fino all’ultimo sangue per entrambe le contendenti e proprio per questo atteso con ansia.

Di certo sarà una partita emozionante, da seguire con trepidazione per il pubblico atteso numeroso ad incitare i propri beniamini. Che da parte loro, dopo un’intensa preparazione portata avanti con impegno e con il sempre indispensabile aiuto di coach Bonuccelli, sono carichi al punto giusto per poter regalare ai loro sostenitori la seconda vittoria in un campionato che, ahimè, ne prevede ben poche. Due punti che in ogni caso ben poco gioveranno alla classifica ma che potrebbero di certo portare un forte incoraggiamento per ciò che riguarda il futuro. A scendere in campo gli stessi di sempre al momento tutti a disposizione. Ed in piena forma si spera.

e.d.s.