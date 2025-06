Pallacanestro Uisp. Gs Noi d’Avane campioni regionali. E ora il sogno delle finali nazionali

Il Gs Noi d’Avane è sul tetto della Toscana. Al terzo tentativo, dopo aver bissato ad aprile il titolo provinciale del campionato Firenze-Arezzo, i gialloneri empolesi si sono laureati campioni regionali Uisp di pallacanestro e ora sono a Rimini a tenere alti i colori della Toscana nelle finali nazionali, dove l’anno scorso si arresero solo in finale ai campioni in carica del Santarcangelo di Romagna. Ma torniamo al cammino regionale, che per il Gs Noi d’Avane del presidente Marco Sani è stato senza macchia. Nove partite ed altrettante vittorie, infatti, per capitan Matteo Alderighi e compagni, che hanno dominato il proprio girone eliminatorio battendo sia all’andata che al ritorno il Bench of Racing di Massa e Cozzile (68-53 e 67-51); il Sant’Ilario Firenze (61-60 e 80-43) e lo Zavrano Pisa (72-48 e 55-42). Dodici su dodici, quindi, i punti conquistati con il miglior attacco (406 punti) e la miglior difesa (310 subiti). Nei quarti di finale, poi, il Noi d’Avane si è sbarazzato con il punteggio di 56-42 dei senesi del The Brobuddies, mentre in semifinale ha avuto la meglio sul Lella Basket, squadra della provincia di Pistoia, per 87-66. Si è arrivati così all’atto conclusivo che si è disputato al Pala Brizzi di Massa e Cozzile contro il temuto Augies Montecatini. Grazie ad una prova compatta e lucida, mostrando grande sicurezza nei propri mezzi, i gialloneri empolesi hanno comunque centrato una vittoria netta, costruita con la testa prima che con le gambe, come recita il tabellone alla sirena finale: 53-41.

Questo il tabellino della formazione di coach Mario Marmugi e del suo vice Fabio Cacioppi: Mugnaini 3, Bagnoli 8, Ghizzani 16, Malventi 15, Ammannati 9, Galli 2, Bandini, Gemignani, D’Amato, Alderighi, Bettarini, Davini. Questo, invece, il roster completo del Gs Noi d’Avane, che può contare anche sul prezioso contributo dei dirigenti Andrea Giunti, Stefano Aposti e Luca Aresmi: Matteo Alderighi (ala, classe 1981); Giacomo Ammannati (pivot, ‘78); Diego Aringhieri (guardia, ‘83); Vittorio Bagnoli (guardia, ‘92); Riccardo Bandini (play, ‘97); Andrea Bettarini (play, ‘78); Giacomo D’Amato (guardia, ‘83); Daniele Davini (ala, ‘94); Gianni Fontani (guardia, ‘80); Alberto Galli (pivot, ‘85); Gabriele Gemignani (pivot, ‘80); Alessandro Ghizzani (ala, ‘80); Alessio Malventi (ala, ‘86); Jacopo Mati (guardia, ‘93); Simone Montalbetti (guardia ‘89); Cesare Mugnaini (play, ‘93); Guido Passigli (guardia, ‘98); Simone Pavan (guardia, ‘84); Simone Tinacci (ala, ‘76); Leonardo Zotta (ala, ‘04). "Quest’anno abbiamo fatto davvero un capolavoro – ha commentato il presidente Marco Sani – ci siamo confermati campioni provinciali ed abbiamo finalmente conquistato anche il titolo regionale. Adesso andremo a Rimini prima di tutto per divertirci, ma con la voglia di regalarci un’altra immensa soddisfazione".

Si.Ci.