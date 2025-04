Pallacanestro Vigarano firma Marta Vargas per la stagione in Serie A2

Pallacanestro Vigarano è lieta di aver firmato Marta Vargas fino alla chiusura dell’attuale stagione sportiva. Classe 1999, portoghese di Amadora, la neo giocatrice vigaranese è una guardia di 175 centimetri. Dopo aver partecipato agli Europei giovanili (Under 16, Under 18 e Under 20) con la canotta del Portogallo, Vargas si è laureata all’Università del Rhode Island nel 2022. Ha giocato in Germania, con la canotta del BC Pharmaserv Marburg, prima di firmare in Portogallo per Sportiva/Azorishotels Ponta Delgada e, in questa stagione, ha giocato 22 gare con il CAB Madeira, esperienza chiusa con ottime cifre: 11 punti di media, in 29’ di gioco, 3,6 rimbalzi e 3,5 assist. Da oggi sarà a disposizione dello staff tecnico biancorosso, con l’obiettivo di aiutare la squadra a centrare l’obiettivo della salvezza.

"Anche se arrivo molto tardi nella stagione, sono emozionata di competere nella Serie A2 e spero di poter aiutare la squadra a finire meglio possibile la stagione – le prime parole italiane di Vargas –. L’obiettivo di restare in categoria è chiaro, quindi questa è la mia aspettativa. Ho finito la mia stagione in Portogallo, quindi l’opportunità di giocare la parte finale della stagione in Italia ha funzionato bene".