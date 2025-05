Pallacanestro Vigarano retrocede: Torino Teen Basket vince 60-57 nei play out

Niente da fare per la Pallacanestro Vigarano, che dopo essere stata praticamente sempre avanti nel punteggio, cede nel finale di gara 2 del secondo turno dei play out. Si salva Torino, sotto anche di nove lunghezze in avvio dell’ultima frazione (53-42 al 32’), con Baima, al 37’, e poi trova la tripla del vantaggio: 55-56.

Da quel momento in poi Vigarano non riesce più a trovare il vantaggio, nonostante Visone, ma non solo, ci provi fino alla fine. Sotto 57-60, Reani sbaglia la tripla del pareggio e per Vigarano è ko che significa retrocessione.

Alla Pallacanestro Vigarano non sono bastati i 14 punti della top scorer Zietara, coadiuvata da Nikolova, Valensin e Reani, tutte in doppia cifra. Dall’altra parte del campo, decisiva Baima, non solamente per la già citata tripla del vantaggio nel finale (16 punti). Bene pure Popovic e Colli.

Pallacanestro Vigarano-Torino Teen Basket 57-60 (19-10, 29-26, 51-42)

VIGARANO : Iannello ne, Nikolova 13, Resemini, Reani 10, Tintori, Zietara 14, Valensin 11, Zangara, Patriarca ne, Armillotta, Nicora 2, Visone 7. All.Grilli.

TORINO: Azzi, Censoplano, Popovic, Colli, Baima, Varaldi, Isoardi, Stawinska, Giacomelli, Jankovic. All.Ricchini.

Arbitri: Giustarini e Melai.

Note: spettatori oltre 50.