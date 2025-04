Pallacanestro Vigarano: sfida decisiva contro iVision Trieste per i play out

Chiudere al meglio la regular season, così da preparare come si deve i play out. Stasera, ultima gara della stagione regolare per la Pallacanestro Vigarano che, con palla a due alle ore 20.30, ospiterà al Pala Vigarano l’iVision Trieste dell’ex Rosset. In casa biancorossa debutterà la guardia portoghese Marta Vargas, approdata da pochi giorni alla corte vigaranese per dare un contributo fattivo e centrare la salvezza. Vargas prenderà il posto di una fra Nikolova e Zietara, considerato il fatto che il regolamento consente l’impiego sul parquet di due giocatrici straniere. Vigarano potrà chiudere penultima in caso di successo contro Trieste e contemporaneo ko di Ancona, altrimenti sarà ultimo posto. L’avversaria al primo turno dei playout? Moncalieri dell’ex Sammartino in caso di ultimo posto (sarebbe una gara speciale per la biancorossa Nicora, approdata a Vigarano proprio da Moncalieri), oppure Torino.

Gara salvezza in serie C maschile per la Sima Bio Argenta, che alle 21 chiude la regular season a San Lazzaro alle 21.

"Settimana difficile per la squadra, che ha scontato diverse defezioni per infortuni e malanni di stagione – dice coach Ortasi –. La consapevolezza di giocarsi un pezzo di storia delle Cestistica comunque è ben presente ai ragazzi, che vorrebbero chiudere il girone di ritorno con un record vincente".