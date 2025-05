Pallacanestro Vigarano: sfida decisiva per evitare la retrocessione in Serie B

Con le spalle al muro. La Pallacanestro Vigarano non può più sbagliare, se già stasera (ore 19) non vorrà retrocedere in Serie B. Dopo aver perso gara 1 del secondo turno play out sul campo del Torino Teen Basket, capitan Valensin e compagne stasera torneranno al Pala Vigarano con la pressione di non poter commettere errori: solamente un successo, sarebbe il terzo stagionale, porterebbe alla “bella” di domenica prossima a Venaria Reale. Altrimenti sarà retrocessione. Dopo un’annata complicata, fatta di tantissimi cambiamenti a livello di roster, Vigarano dovrà mettersi alle spalle tutto ciò che è stato e ritrovare un successo che manca ormai dall’11 gennaio scorso: una vita fa. Indipendentemente da quali straniere saranno messe a referto, coach Grilli ed il suo staff avranno bisogno del contributo di tutte le giocatrici a disposizione. In gara 1, Reani si è presa la squadra sulle spalle, ma purtroppo non è bastato. Al Pala Vigarano, oggi alle 19, veterane e giovani, straniere ed italiane, dovranno dare tutto, contro una compagine, quella del coach Ricchini, che scenderà a Vigarano per chiudere la serie.