Pallamano A1 femminile. Casalgrande ruggisce in trasferta
CELLINI PADOVA 29 CASALGRANDE PADANA 32 CELLINI PADOVA: Acosta, Bebli, Bellini, Bergamasco, Broch, Eghianruwa A., Eghianruwa S. 11, Ghonim 6, Griggio, Meneghini...
CELLINI PADOVA 29
CASALGRANDE PADANA 32
CELLINI PADOVA: Acosta, Bebli, Bellini, Bergamasco, Broch, Eghianruwa A., Eghianruwa S. 11, Ghonim 6, Griggio, Meneghini 1, Montero, Nardomarino 4, Okorie 2, Prela 5, Rettore. All. Marchionni.
CASALGRANDE PADANA: Artoni A. 4, Artoni S. 1, Bonacini, Cosentino, Ferrari E., Franco 1, Galletti, Giovannini 3, Iyamu 9, Lusetti 1, Niccolai Apostol, Orlandi 4, Rossi 1, Stefanelli 8. All. Barani.
Arbitri: Moser e Bontadi.
Note: primo tempo 14-13. Sette metri: Padova 1/2, Casalgrande 3/5. Minuti di esclusione: Padova 3, Casalgrande 5. Espulsa al 20’ st Alessia Artoni (C) per triplice esclusione.
Seconda vittoria consecutiva per la Casalgrande Padana (4), che espugna il campo del Cellini Padova (3) nella quinta giornata di Serie A1 femminile. Trascinata dalle 9 reti di Iyamu e dalle 8 di Stefanelli, la compagine biancorossa piazza l’allungo decisivo nella parte centrale della ripresa, trovando quel +4 che poi gestisce fino al 60’.
In B maschile la Modula Casalgrande (4) ha la meglio 25-23 in casa del Parma Cold Point (0) grazie a 9 centri di Leonesi e rimane in vetta a punteggio pieno insieme al Marconi Jumpers Castelnovo Sotto (4), che piega 25-19 il Carpine (2); stop esterno per Rubiera (0), ancora ferma al palo, che cade in volata 23-22 col Rapid Nonantola (3).
