Pallanuoto serie B: ore 17,30 allo Sterlino. La giovane Rari Nantes sfida il Bentegodi. Le ragazze già proiettate al derby con Parma

Prima sfida del 2025 per la Rari Nantes. Nella terza giornata di serie B, la formazione diretta da Antonio Viola alle 17,30, allo Sterlino, affronta il Bentegodi Verona. Dopo le buone prestazioni con Padova, vittoria in casa all’esordio e Bergamo, sconfitta, la formazione bolognese cerca punti importanti per morale e classifica. Compito non facile attende Francesco Sgobbi e compagni contro una squadra esperta come è quella veneta. "Dopo la pausa per le feste, i ragazzi sono carichi – sottolinea coach Viola –.Il Bentegodi è un’ottima squadra, composto da elementi di esperienza che conoscono meglio di noi le insidie di questo campionato. Noi daremo il massimo per portare a casa i tre punti supportati anche dal nostro pubblico". Quello col Bentegodi è l’appuntamento che apre il 2025 della Rari Nantes che, dalla prossima settimana, scenderà in vasca per la prima di campionato nel derby con Parma, con la formazione femminile in A2, girone Sud.

Le altre gare: Monza-Bergamo, Aquatica Torino-Geas Milano, Plebiscito Padova-Onda Blu Dalmine, Vicenza-Mestrina. La classifica: Rangers Vicenza, Aquatica Torino e Monza 6; Onda Blu Dalmine, Cus Geas Milano, Rari Nantes Bologna e Bergamo 3; Plebiscito Padova, Bentegodi Verona e Mestrina 0.