Pallavolo. Domenica prossima a Colle Val d’Elsa le finali territoriali Etruria Under 16. Quattro squadre si giocano la vittoria

Domenica 2 febbraio si terranno a Colle di Val d’Elsa le finali territoriali Etruria Under 16 Femminili. Dopo un lungo cammino che ha visto ai nastri di partenza ben quaranta formazioni distribuite sul territorio di Arezzo e di Siena divise in cinque gironi sono risultate approdare alla Final Four le quattro squadre più meritevoli.

Le semifinali si terranno al mattino alle 10.30 nei due palazzetti di Colle Val d’Elsa, ovvero al Pala Francioli in località la Badia ed al palazzetto ‘Pietro Antichi’ in viale dei Mille 14 e vedranno affrontarsi da un lato Siam’s Pallavolo Primo Salto Siena – Casentino Sport Club A e dall’altro Convergenze Pietro Larghi Volley- Volley Arno u16. Sarà poi un sorteggio a definire i campi di gioco.

Si tratta sicuramente di un evento sportivo di notevole rilievo e sono attese molte persone non solo tra i partecipanti, ma anche tra i tifosi. Nel pomeriggio alle 16,30 verrà disputata la finale per il primo posto. Al di là del risultato finale le due finaliste acquisiranno il diritto alla disputa della fase regionale dell’under 16 che già rappresenta un importante fattore di crescita per le giovani formazioni che ci accedono.

Un motivo in più per rendere questa occasione un vero momento di sport, ma anche di crescita delle atlete. La fase regionale, infatti, permette alle atlete ed ai loro coach di misurarsi con formazioni giovanili di grande valore e con settori giovanili di società di serie A e B.

L’evento organizzato dalla Pietro Larghi Volley. Da ringraziare come afferma la stessa società è il Valdelsa Basket per aver messo a disposizione il Pala Francioli. L’evento porterà a Colle tante atlete e tanti tifosi visto il seguito che hanno le quattro formazioni qualificate e sarà sicuramente una festa di sport e di tifo.

Lodovico Andreucci