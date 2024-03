Palumbo show, porta la Sella fuori dai guai. I veterani Delfino e Bruttini chiudono i conti

sella cento

82

moncada agrigento

70

SELLA : Mitchell 17, Moreno 2, Archie 6, Toscano, Palumbo 26, Delfino 20, Bruttini 11, Ladurner, Magni, Pavani, Bucciol. All. Mecacci.

MONCADA ENERGY AGRIGENTO: Ambrosin 9, Morici 8, Chiarastella 12, Polakovich 6, Cohill 11, Meluzzi 20, Fabi 2, Caiazza, Peterson 2, Traore. All. Calvani.

Arbitri: Foti, Ugolini e Calella.

Note: parziali 17-17; 38-38; 58-61.

Con i suoi veterani e con un Palumbo in versione monstre, Cento torna alla vittoria contro Agrigento. La volata finale premia i biancorossi, dopo 30 minuti abbondanti in equilibrio: Mecacci e i suoi portano a casa due punti preziosissimi prima della pausa. Palumbo-show in avvio, con 6 punti in fila che regalano alla Benedetto il primo vantaggio, mentre dall’altra parte Polakovich domina nel pitturato. A compensare in parte alcune dormite difensive dei suoi ci pensa Delfino. Le sue giocate precedono le fiondate di Mitchell, che riportano momentaneamente avanti i biancorossi (17-15), prima del jolly di Meluzzi e del gancetto di Polakovich, pareggiati dalla penetrazione sulla sirena di Moreno (17 pari al 10’).

Equilibrio invariato anche nel secondo quarto, la gara fila piuttosto liscia, almeno fino all’infortunio di Toscano che, nel tentativo di andare a rimbalzo, atterra male sulla caviglia e si trova costretto ad uscire (rientrerà a metà terza frazione). Agrigento ne approfitta e prova a scuotersi, Cohill inchioda in contropiede e Peterson allunga con un 2+1 (33-36), ma i biancorossi, pur senza il loro capitano, reggono e rimettono la testa avanti con Bruttini. Un vantaggio però bruciato a fil di sirena dal coast to coast di Cohill: 38 pari all’intervallo. Al rientro, uno scatenato Delfino prende per mano la Sella e la fa volare: il recupero con tripla in transizione è roba per palati fini, +6 (47-41) e Calvani costretto al timeout. Dopo il minuto, gli ospiti risorgono e, in un amen, è di nuovo parità, con Chiarastella e Meluzzi a martellare la retina e a obbligare Mecacci ad un nuovo break (54-54 al 27’). L’ultima frazione comincia a strappi, poi Cento torna al comando con una bomba di Mitchell (65-63) e costringe Agrigento ad inseguire. Nel momento decisivo, sono i veterani a mettere le mani sul match: Bruttini e Delfino, coadiuvati da un solidissimo Palumbo, danno la prima stoccata (73-65), poi è Archie, dall’arco, a congelare la partita a meno di due minuti dal termine (76-67).

Giovanni Poggi