Paolo Nesi Group Poggibonsi Basket punta alla promozione in serie C con Mameli

La Paolo Nesi Group Poggibonsi Basket è al lavoro per programmare la prossima stagione con l’obbiettivo di essere competitivi fino alla fine per la promozione in serie C. Il primo tassello del direttore sportivo Moroni e del presidente Pucci è stato quello del coach che ha preso il posto di Franceschini. La scelta di Pier Luigi Mameli, che in carriera vanta quattro campionati vinti, conferma le ambizioni della società. Sicuramente cambierà qualcosa nel roster: dovrebbero rimanere sia il lungo ex Costone Juliatto che l’esterno ex Mens Sana Del Cucina ma non Alberto Giorgi che la prossima stagione non vestirà la maglia della Paolo Nesi. "Alberto ha dimostrato grande attaccamento e dedizione per i colori giallorossi e proprio per questo rimarrà per sempre uno di noi. Gli auguriamo il meglio per il suo futuro e per le prossime sfide che lo attendono" così il comunicato di congedo del club dall’ex esterno biancoverde. "Ci tengo a ringraziare la società per l’opportunità che mi ha dato di vestire la maglia di Poggibonsi. Qui ho trovato un posto speciale a cui rimarrò per sempre legato. Saluto con grande affetto tutti i miei compagni che porterò per sempre nel cuore" le parole invece di Giorgi.