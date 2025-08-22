Parla Morciano. "Sono convinto che disputeremo una bella stagione»

Prosegue a ritmo serrato il percorso di preparazione della Stosa Virtus. In questi primi giorni di lavoro lo staff ha registrato una grande disponibilità da parte di tutti i giocatori, sia vecchi che nuovi, che si stanno allenando con grande impegno e voglio di fare. Le sedute atletiche e tecniche andranno avanti fino a sabato mattina quando il gruppo effettuerà l’ultimo allenamento settimanale prima del giorno di riposo concesso da coach Evangelisti per domenica 24. Uno dei volti nuovi di casa Virtus è Francesco Morciano, sicuramente uno dei giocatori più attesi della prossima stagione: "Sono appena arrivato, abbiamo iniziato a lavorare da pochi giorni e sto conoscendo meglio i compagni e tutto l’ambiente - dice il neo acquisto rossoblù proveniente da La Spezia - Sono sicuro che quest’anno faremo un buon campionato, siamo una squadra giovane ma che ha voglia di lavorare e secondo me possiamo sorprendere tanto. Nel corso della stagione mi aspetto un percorso di crescita graduale, sono certo che con il duro lavoro quotidiano saremo in grado di toglierci diverse soddisfazioni, provando anche a entrare nei Playoff e fare bene. Ai tifosi Virtus mando un grande saluto e li aspetto preso al palazzetto".