Parola ai biancorossi. Anumba: "Mi aspetto grande aggressività»

C’è tanta carica nel pre-Fortitudo anche sul fronte giocatori, con Simon Anumba che ammette le difficoltà di una partita di alto profilo ma allo stesso tempo vuole misurarsi contro la Effe. Il prestigioso Paladozza accoglierà una Rbr con la mentalità giusta. "Sarà una partita caratterizzata da grande aggressività, sicuramente dovremo partire forte come abbiamo dimostrato di poter fare contro una squadra come Udine, anch’essa di alto profilo. Dobbiamo partire da lì e vogliamo portarla a casa". Mostra fiducia, l’ala di Rbr, a testimonianza dell’energia dell’ambiente nelle ultime due settimane. "Per quanto mi riguarda spero di continuare come nell’ultimo periodo. La crescita? Penso sia dovuta semplicemente all’allenamento, a lavorare forte durante la settimana e a cercare di fare sempre un passo avanti. Partire dai dettagli lavorando sodo anche sulle cose semplici".

Tante le armi della Fortitudo a cui fare attenzione, con la partita dell’andata che ha mostrato bene quali sono i punti di forza di una squadra che sa anche difendere molto bene con Caja alla guida. "Hanno due lunghi americani, poi Aradori che è il pericolo pubblico numero uno – prosegue Anumba –. Poi Fantinelli e Bolpin, play e guardia tutt’altro che da sottovalutare. Però se dovessi dire da chi guardarsi in particolar modo resterei col nome di Aradori. La carriera parla per lui e quest’anno sta andando fortissimo. Noi ci proveremo fino alla fine, andiamo al Paladozza con tanta carica".