Parola al club manager : "Fidatevi di Sambugaro"

È arrivato in sordina, perché nel suo vocabolario conta di più la parola ‘fare’ rispetto a quella ‘apparire’, ma Andrea Tronconi è il dirigente più importante dell’organigramma biancorosso dopo Marco Sambugaro. ‘Club manager’ è la nomenclatura che è stata cucita addosso a questo ragazzo di 32 anni che ha già all’attivo 9 stagioni di pallacanestro ‘professionistica’ nella sua Pistoia.

Tronconi, ci spieghi qual è il suo ruolo all’interno dell’organizzazione che - almeno dal punto di vista formale - non aveva mai avuto un ‘club manager’.

"Non so se vi basta lo spazio che avete in pagina (ride, ndr). A parte gli scherzi, faccio da supporto a Marco (Sambugaro, ndr) su tutta la parte tecnica. Con il suo passaggio da ds a dg aveva bisogno di una persona che potesse supervisionare la gestione quotidiana della squadra. Anche se oltre a me c’è anche un team manager bravissimo come Luca Marabotto. Fatta questa premessa, dico che sono venuto qui a imparare in un club di grande tradizione".

Di fatto è il braccio destro di Sambugaro. Com’è avvenuto il suo approdo nel mondo del basket?

"Ho fatto la triennale in Scienze Motorie a Firenze e allenavo già il mini basket che è sempre stata la mia passione. Poi sono andato a Rimini a fare la specialistica in Sport Management e alla fine del primo anno, in estate, ho chiesto sia alla Pistoiese Calcio che al Pistoia Basket di poter fare un’esperienza. Dal calcio non è arrivato nulla, mentre nel basket non vedevano l’ora di trovare uno da far correre a sinistra e destra. È iniziato tutto così, poi quando c’è stato il cambio societario è arrivato Marco (Sambugaro, ndr) e da lì è nato questo rapporto molto forte, viviamo quasi in simbiosi".

Chi meglio di lei, dunque, può quindi spiegarci chi è il nuovo general manager della Pallacanestro Reggiana?

"Per prima cosa è una persona trasparente e di grandi valori umani, difficile da trovare. Vi confesso che abbiamo litigato molte volte, ma sempre all’interno di un contesto leale. Io volevo fare le cose in un modo, lui in un altro e ce lo siamo detti in faccia. Cosa che non capita spesso in certi ambienti, anzi… Molti dirigenti se ne fregano e vanno per la loro strada".

E dal punto di vista delle scelte, quali sono state in questo mercato quelle che identificano di più lo ‘stile Sambugaro’?

"Sia Bryson (Williams, ndr) che Jaime (Echenique, ndr) sono giocatori che avevamo guardato attentamente già due anni fa perché allora potevano rientrare nel budget di Pistoia. Chiaro che Caupain, Barford o Cheatham non hanno bisogno di presentazioni. Poi credo che un’altra qualità di Marco sia quella di saper assecondare l’allenatore nelle richieste di quel che vuole vedere in campo. Tutto questo in totale condivisione col club, quindi non sarà mai una scelta di Sambugaro o di Priftis ma della Pallacanestro Reggiana".