Parravicini manda Forlì al 3° posto. La tripla vale un successo da playoff

UNIEURO FORLì 86AVELLINO BASKET 85

UNIEURO FORLÌ: Parravicini 10 (1/2, 2/3), Cinciarini 1 (0/3), Tavernelli 10 (0/2, 1/2), Gaspardo 17 (7/9, 1/2), Perkovic 17 (6/13, 1/3), Pascolo 7 (3/6), Magro 4 (2/3), Del Chiaro 6 (3/4), Pollone 4 (1/3 da tre), Sanviti n.e. Gobbo n.e. Harper 10 (2/8, 1/3). All.: Antimo Martino.

AVELLINO: Lewis 23 (6/9, 2/4), Jurkatamm 9 (0/1, 2/6), Mussini 23 (1/5, 4/10), Codeluppi n.e. Earlington 14 (4/11, 1/3), Maglietti (0/1, 0/1), Verazzo (0/1, 0/1), Bortolin 14 (7/11), Perfigli n.e. All.: Alessandro Crotti.

Arbitri: Miniati, Centonza, De Biase.

Parziali: 27-24, 48-38, 69-63.

Note – T2: Forlì 24/50 (48%), Avellino 19/43 (44%); T3: Fo 7/16 (44%), Av 9/25 (36%); TL: Fo 17/27 (63%), Av 20/21 (95%). Rimbalzi: Fo 40 (13 offensivi), Av 37 (11 offensivi). Uscito per 5 falli Harper.

Una bomba di Matteo Parravicini a tre secondi e mezzo dalla sirena, quando Forlì era sotto 83-85 dopo l’1/2 ai liberi di Jurkatamm a 11’’ dalla sirena finale, regala a Forlì la vittoria che proietta l’Unieuro al terzo posto a quota 40 punti a cinque giornate dalla fine della stagione regolare. Condivide la posizione con Cantù (che deve ancora recuperare la trasferta a Nardò) e la Fortitudo, mentre Rieti resta dietro, sconfitta in casa da Rimini 69-82. Ciò che più conta è il +4 su Avellino con il 2-0 negli scontri diretti e il +2 sulla zona tra playoff e play-in, il quartetto formato da Cividale, Rieti, Verona e l’Urania Milano prossima avversaria domenica.

Vittoria soffertissima quella dei biancorossi, quasi sempre avanti nel punteggio, se escludiamo i primi 5’ e il Mussini-show del 3° quarto (8 punti con due bombe in 2’16’’) e di nuovo nell’ultimo minuto quando Lewis a 56’’ dalla fine ha segnato la bomba dell’81-84 irpino.

Il demerito di Forlì è stato quello di non chiudere la partita (nonostante i rivali fossero privi di Chinellato e Sabatino, tanto che dalla panchina hanno avuto solo 2 punti) e questo soprattutto per i troppi tiri liberi sbagliati: 12/19 nel terzo quarto. Però Forlì ha avuto la forza di non arrendersi e anche un po’ di fortuna con Jurkatamm che, dopo il 20/20 di squadra, ha sbagliato l’unico tiro libero dell’incontro dei biancoverdi. Sul capovolgimento di fronte è arrivata la tripla di Parravicini che lì per lì ha lasciato quasi incredulo anche il giocatore varesino. Avellino non ha avuto neanche tempo di costruire un tiro (l’errore di Mussini da lontanissimo era dopo la sirena).

Avellino, con tanti rimbalzi offensivi, aveva toccato il 15-20, per poi subire un break di 12-4 e di 15-4 (30-24 dopo la bomba di Pollone). Ma Avelino è tenace e ricuce, anche se Forlì tiene sempre il naso avanti raggiungendo prima il +11 sul 44-33 e poi il massimo vantaggio sul +12 sul 48-36. Ma gli ospiti partono fortissimi nella terza parte di gara: 3-15 in 4’ per il vantaggio 51-53. Forlì, che offensivamente fatica, si guadagna molti liberi, che però tira con brutte percentuali ma dopo 30’ è ancora avanti.

L’Unieuro sale a +8 sul 74-66, ma Avellino si rialza sempre e ai romagnoli manca il colpo del ko. A 56’’ la bomba di Lewis per l’81-84 Avellino fa tremare il Palafiera. Dopo gli errori di Perkovic e Earlington, Tavernelli fa 2/2 dalla lunetta a -16’’ per l’83-84. Jurkatamm a 11’’ sbaglia un libero, poi c’è la super tripla di Parravicini. Forlì festeggia e centra il terzo posto.