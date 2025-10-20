Acquista il giornale
Partita a senso unico. Matelica dilaga ancora. Asfaltata pure Cagliari

MATELICA 86 CUS CAGLIARI 51 HALLEY THUNDER MATELICA: Trzeciak 9, Cabrini 17, Bacchini ne, Chiovato 11, Battellini, Gramaccioni 20, Zamparini 3, Lo...

di MAURO GRESPINI
20 ottobre 2025
Lo sport del basket

Lo sport del basket

MATELICA

86

CUS CAGLIARI

51

HALLEY THUNDER MATELICA: Trzeciak 9, Cabrini 17, Bacchini ne, Chiovato 11, Battellini, Gramaccioni 20, Zamparini 3, Lo Russo 5, Bonvecchio ne, Lizzi 5, Offor 2, Pilakouta 14. All. Matassini.

CUS CAGLIARI: Piedel 2, Bovenzi 13, Poddighe 2, Caldaro, Reggiani ne, Peric 13, Lai, Gagliano 11, Cassai 3, Salvemme 7, Spiga, Corso. All. Xaxa

Arbitri: Alessi di Ravenna e Renga di Ascoli.

Parziali: 28-18, 19-11, 18-10, 21-12.

Il turno di riposo osservato la settimana scorsa non ha ’arrugginito’ la Halley, che ha tenuto a battesimo il terreno amico con un rotondissimo +35, dopo l’altrettanto ampio successo (+28) ottenuto all’esordio in trasferta sul campo dell’Alpo Basket.

Messi a segno già 29 punti nel solo primo quarto, Matelica è riuscita a proseguire senza troppi patemi, e poi ha congelato l’incontro grazie a un break di 19-0 a cavallo dell’intervallo lungo (dal 39-29 del 17’ al 58-29 del 23’). Nel finale Alessia Cabrini ha definitivamente riaperto la forbice a suon di triple fino al massimo vantaggio di +35.

m. g.

© Riproduzione riservata

