Partita a senso unico. Matelica dilaga ancora. Asfaltata pure Cagliari

MATELICA

86

CUS CAGLIARI

51

HALLEY THUNDER MATELICA: Trzeciak 9, Cabrini 17, Bacchini ne, Chiovato 11, Battellini, Gramaccioni 20, Zamparini 3, Lo Russo 5, Bonvecchio ne, Lizzi 5, Offor 2, Pilakouta 14. All. Matassini.

CUS CAGLIARI: Piedel 2, Bovenzi 13, Poddighe 2, Caldaro, Reggiani ne, Peric 13, Lai, Gagliano 11, Cassai 3, Salvemme 7, Spiga, Corso. All. Xaxa

Arbitri: Alessi di Ravenna e Renga di Ascoli.

Parziali: 28-18, 19-11, 18-10, 21-12.

Il turno di riposo osservato la settimana scorsa non ha ’arrugginito’ la Halley, che ha tenuto a battesimo il terreno amico con un rotondissimo +35, dopo l’altrettanto ampio successo (+28) ottenuto all’esordio in trasferta sul campo dell’Alpo Basket.

Messi a segno già 29 punti nel solo primo quarto, Matelica è riuscita a proseguire senza troppi patemi, e poi ha congelato l’incontro grazie a un break di 19-0 a cavallo dell’intervallo lungo (dal 39-29 del 17’ al 58-29 del 23’). Nel finale Alessia Cabrini ha definitivamente riaperto la forbice a suon di triple fino al massimo vantaggio di +35.

m. g.