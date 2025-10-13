Passo falso Una Hotels. Cantù batte i biancorossi. De Nicolao: tripla decisiva. Un kappao che preoccupa

CANTÙ 83 REGGIO EMILIA 78

ACQUA S. BERNARDO: Gilyard 8 (2/3, 0/3), Bortolani 17 (3/5 da 3), Sneed 10 (3/8, 0/3), Basile 8 (2/7, 1/1), Ballo 9 (4/4); De Nicolao 9 (3/5 da 3), Moraschini 6 (1/3, 1/3), Ajayi 14 (5/8, 0/2), Okeke 2 (1/2). N.e: Ventura, Molteni. All.: Brienza.

UNA HOTELS: Caupain 15 (3/5, 2/8), Barford 9 (3/10, 1/5), Woldetensae (0/2, 0/1), Cheatham 27 (6/8, 4/9), Echenique 1 (0/2, 0/1); Uglietti 1 (0/2), Williams 6 (2/5), Smith 6 (3/7, 0/2), Vitali 7 (1/1, 1/1), Severini 6 (2/4 da 3). N.e.: Deme, Mainini. All.: Priftis.

Arbitri: Perciavalle, Quarta, Capotorto Parziali: 20-20, 41-47; 61-61

Note: T.l. Can 23/31 Reg 12/21. Rimb.: Can 46 (Basile 7) Reg 38 (Caupain e Severini 6). Ass.: Can 19 (Gilyard e Sneed 5) Reg 18 (Caupain 7).

Ci sono più problemi di quanto dica il punteggio finale. E se non verranno apportati correttivi, probabilmente anche più guai in vista di quel che si possa attualmente immaginare. Cantù ha meritato di portare a casa la vittoria grazie alla tripla dell’ex De Nicolao a 13 secondi dalla sirena, ma diciamo che i biancorossi gli hanno agevolato parecchio il compito. La squadra di Priftis ha giocato un ottimo primo tempo grazie soprattutto alla trance agonistica di Cheatham (già 20 punti all’intervallo), ma quando il tiro da fuori ha iniziato a fare cilecca e i toni agonistici del match sono aumentati, non ha trovato né alternative né soluzioni efficaci. Echenique è stato condizionato dai falli e poi ha spadellato ai liberi, ingrossando una media complessiva già tragica (12/21 totale, 1/6 per il colombiano) e Williams – schierato da centro lui che un centro non è – è stato spazzato via prima da Ballo e poi da Basile che, nel finale in volata, gli ha soffiato sopra la testa i rimbalzi decisivi. Difficile trovare una ‘quadra’ ad un roster infarcito di ali (Woldetensae, Vitali, Severini, Cheatham, Williams e Deme), ma con un solo centro di ruolo. E se poi i cambi degli esterni (Smith e Uglietti) marcano visita per la seconda gara consecutiva…Addio.

In questo tourbillon però non è esente da colpe neppure Priftis che il mercato lo ha supervisionato (dall’inizio alla fine) e che ieri si è beccato un tecnico nel momento più sbagliato possibile. Con Cantù alle corde e con Reggio che invece aveva il vento in poppa (54-43 al 23’, massimo vantaggio) il timoniere greco ha disturbato un avversario durante il movimento di tiro (il classico ‘battimani’…) e Caupain ha completato l’opera con un antisportivo, lasciando il piede nel ‘cilindro’ del tiratore (Gilyard). Morale: break di 10-0 per gli avversari e inerzia completamente ribaltata. Il basket è uno sport semplice che qualcuno a volte complica, cercando soluzioni improbabili. E così la Pallacanestro Reggiana ha affrontato gli ultimi 15 minuti affidandosi soprattutto al tiro da fuori che però in quella ‘stringa’ non ha pagato (3/14). Sul -8 a 80’’ dalla fine, prima Cheatham (tripla) e poi Caupain (5 punti) hanno provato a riaprire i giochi (80-78 a 34’’ dal gong), ma la ‘bomba’ dell’ex ha mandato i titoli di coda. Mercoledì a Digione, nell’esordio europeo in Fiba Europe, servirà una prova più consistente sotto ogni punto di vista, rimbalzi compresi, visto che anche ieri la lotta è stata persa (46-38). E non è un dettaglio…