Patron Grassi sprona i Diavoli: "Mi aspetto una mentalità diversa"

Un’annata diversa dalle altre. Questo il concetto che emerge dalla presentazione della nuova stagione del Valorugby Reggio Emilia, avvenuto allo stadio Mirabello, dove tra pochi giorni scenderanno in campo. Il motivo? Quest’anno sarà l’ottantesimo anniversario dalla nascita della “Sempre Avanti”, la prima squadra reggiana di rugby, fondata nel 1945. Proprio per questo sono stati fatti grandi cambiamenti: "Ho chiesto allo staff di rivedere l’organizzazione del settore giovanile e di rivedere completamente la squadra in prospettiva - racconta il presidente Enrico Grassi - Mi aspetto di vedere una squadra con una mentalità diversa". Parole da cui traspare tutta l’ambizione e la volontà di competere, migliorando ulteriormente i risultati ottenuti negli ultimi anni: "Da quando ho acquistato questa bellissima squadra siamo arrivati al massimo al quarto posto. Vediamo se quest’anno riusciamo a fare un passettino in più", conferma Grassi.

Tanti cambiamenti, quindi, portati avanti in primis dal direttore tecnico ed ex giocatore del club Facundo Panceyra Garrido: "Quest’anno abbiamo riformato l’intera struttura, dal settore Juniores, al Minirugby, fino alla Squadra Cadetta. Abbiamo investito sui giovani come ci chiede il nostro presidente. Siamo molto fiduciosi, abbiamo una bella squadra e un bellissimo staff".

L’80° anniversario del club si ritrova anche sulle nuove maglie, presentate per l’occasione. La prima divisa granata presenta infatti sul davanti la mappa della città, su cui si trova segnato anche lo stadio Mirabello, mentre nella parte posteriore della maglia c’è l’omaggio alla Sempre Avanti. Sulla maglietta da trasferta bianca, viene invece ricordata la Reggio Rugby, ovvero la denominazione che la squadra prese a partire dal 1948. Sempre su questa divisa vi è anche un omaggio al Presidente e alla sua azienda E80 Group, che compie 45 anni.

Sul campo si ripartirà da Marcello Violi, da oltre due anni sulla panchina del Valorugby e allenatore più giovane dell’intero campionato: "Sappiamo cosa serve per essere competitivi. Stiamo cercando di lavorare un gioco un po’ più offensivo, come piace al presidente e che rispecchi (8:58) la nostra identità. Cercheremo di portare qualcosa di nuovo che spero possa divertire i nostri tifosi. Vogliamo costruire un’identità forte che forse è un po’ mancata in questi anni".

Arriva poi il momento di presentare il nuovo capitano che sarà il pilone Lucas Favre, giunto alla sua quarta stagione a Reggio. Al suo fianco ci sarà Luca Bigi, tornato a casa nel club che lo ha lanciato quasi quindici anni fa: "Per me tornare qui è stata una scelta facile, sappiamo che rappresentiamo qualcosa di importante". Si è parlato poi del settore giovanile, dove il suo coordinatore Enrico Manchi ha illustrato le nuove partnership, come quella con il Formigine per le squadre Under 18 e Under 16. Starà ora al campo indicare se il buon lavoro fatto si tradurrà in risultati: il primo appuntamento sabato contro le Fiamme Oro, sfida valida per la Coppa Italia.