Pavani, il canestro più bello e desiderato: "Sono guarito. E ora dico state attenti"

"Sono guarito. Al 99,9 per cento". Sorride felice, Mattia Pavani. L’ex giocatore di Fortitudo e Andrea Costa Imola, nonché figlio di Christian, ex presidente Fortitudo (oggi al lavoro per l’Andrea Costa Imola), si è lasciato alle spalle il periodo più nero dal punto di vista della salute. Certo, ci sono i capelli, ora, da far ricrescere con pazienza. Ma per un guerriero come lui, che ha superato ostacoli ben peggiori, è quasi una passeggiata. E archiviato il capitolo intervento e successivi cicli di chemio, Mattia ora vuol gridare al mondo quello che ha dentro. Non solo la felicità per la guarigione. Ma l’importanza della prevenzione.

Mattia, domanda scomoda. E quello 0,1 per cento? "Credo che, giustamente, i sanitari si tengano un piccolo margine. Le realtà è che mi hanno dato il via libera".

Cosa era successo? "Tumore al testicolo sinistro. Intervento d’urgenza l’11 aprile".

Raccontiamo questa odissea. "A febbraio, sto giocando con l’Andrea Costa, sono a Fidenza. Avverto un fortissimo dolore all’inguine per 30 secondi. Sul momento non ci dò peso".

Poi? "Il giorno dopo, la scena si ripete. Anche se sono sul divano. Mi trovano un’ernia inguinale. Fin qui nulla di strano".

E quindi? "Vado avanti. Un giorno, mi accorgo che il testicolo sinistro è più gonfio dell’altro. Non ci do peso sul momento. Per fortuna mia mamma Debora mi convince ad andare dal medico di base. Che è un amico".

Cosa le dice il medico? "Mi spedisce d’urgenza al Sant’Orsola. E’ venerdì. Mi dicono che non c’è un attimo da perdere. Il lunedì mi operano".

Chissà la paura. "Non me ne rendo nemmeno conto. Dopo l’intervento i passi sono due".

Quali? "Tac, per verificare se il tumore si fosse esteso e poi l’esame istologico".

E lei? "Faccio 1/2. L’istologico è positivo, è un tumore maligno. La Tac mi rassicura: il tumore non ha intaccato altri organi"

E lì comincia il suo rapporto con la chemio. "Già, tre cicli di tre settimane l’una".

Pesante? "Le prime due no. Sei sorretto dall’entusiasmo. Dalla voglia di vincere la partita".

E nei pressi del traguardo? "Terzo ciclo. Il tempo non passa mai. Che fatica".

E adesso? "Dico a tutti, facciamo prevenzione. Alle ragazze viene insegnato di palpare il seno per evitare complicazioni. Un semplice controllo ai testicoli può servire. A me avrebbe risparmiato tanto".

Dopo l’intervento le mandò un messaggio Polonara. "Fu molto carino. Ho cercato di parlargli. Poi è successo quel che è successo. Appena può, corro da lui e l’abbraccio. Devo ringraziare lui. Quelli che mi sono stati vicino. E poi i sanitari del Sant’Orsola. Il professor Eugenio Brunocilla, che ha effettuato l’intervento. E Francesco Massari, l’oncologo che mi ha seguito".

E ora? "Riprendo gli studi all’università. E cerco di mettermi in forma. A gennaio magari trovo squadra. Ma ora sto bene".

E questa è la notizia più bella.