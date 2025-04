Pavia supera Costone 82-80: finale emozionante al PalaRavizza

PAVIA 1933

82

COSTONE

80

PAVIA: Smith ne, Carpani 9, Bogunovic 18, Temporali ne, Hidalgo Quiroz 16, Apuzzo 9, Manna 9, Avanzini 14, Lomele 7, Moro ne. Allenatore Cristelli.

COSTONE: Brocco ne, Massari ne, Nasello 10, Paoli F. 11, Paoli M. 3, Banchi 11, Zeneli 13, Bruttini ne, Sebastianelli 8, Bastone 24, Torrigiani. Allenatore Belletti.

Arbitri: Invernizzi, Venezia.

PAVIA – Si chiude con un ko a Pavia la stagione del Costone che al PalaRavizza gioca una buona gara, conducendo per quasi 40 minuti, fino a capitolare nel finale. La partenza dei gialloverdi era stata buona con due triple di Zeneli. Pavia risponde con Bogunovic e Avanzini, ma la tripla di Banchi e i quattro punti di Bastone portano Siena sul 7-13 a 4’28’’ dalla fine del primo quarto. Ancora Banchi e Zeneli a segno, poi Hidalgo interrompe il parziale, ma il play senese colpisce nuovamente dalla lunga distanza. Nasello dalla lunetta fissa l’11-25. Nel finale, però, i lombardi limano lo svantaggio e chiudono il primo quarto sul 16-25. La tripla di Filippo Paoli e il gioco da tre punti di Sebastianelli spingono gli ospiti sul +15 in avvio di secondo quarto, ma Bogunovic risponde subito per Pavia. Pavia arriva fino al -3, ma una tripla di Paoli e un canestro di Bastone ristabiliscono il +9 per Siena. Apuzzo prova a ricucire ma dopo 20 minuti Siena conduce 49-39. Pavia parte forte nel terzo quarto: Avanzini poi Bogunovic e Hidalgo arrivano al -1. Bastone interrompe il momento positivo dei padroni di casa, ma Hidalgo e Lomele firmano il sorpasso sul 52-51. La gara si gioca ora sul filo dell’equilibrio, finché le triple di Zeneli e Banchi riportano Siena sul 54-61. Apuzzo e Avanzini accorciano ancora, ma le bombe di Matteo Paoli e Bastone permettono agli ospiti di chiudere il terzo quarto sul 59-68. Proprio Bastone, però, è costretto a lasciare momentaneamente il campo per un colpo alla caviglia subito nel finale di frazione. L’ultima frazione si apre con due punti di Sebastianelli, seguiti dai canestri di Bogunovic e Carpani. La tripla dell’esterno gialloverde e il canestro di Filippo Paoli riportano Siena sul +13. Lomele e Carpani guidano la rimonta della Riso Scotti, che torna fino al -6. Filippo Paoli interrompe il parziale, ma Avanzini e Hidalgo accorciano ancora: è 76-78 a 3’20’’ dalla sirena. Bastone dalla lunetta fa 76-80 ma Siena non riesce più a trovare il canestro, mentre Hidalgo firma il sorpasso nel finale. Sul -2 e con 17’’ da giocare, il Costone costruisce il tiro della vittoria, che però viene sputato dal ferro e sono i padroni di casa ad esultare.