Payton Willis torna a Pistoia: sfida decisiva tra Pistoia e Cremona

La partita di domenica tra Pistoia e Cremona per Payton Willis è una sfida al suo passato, quello dove faceva parte di una squadra straordinaria e forse irripetibile che ha saputo regalare soddisfazioni grandissime ai tifosi, di una piazza che lo ha osannato e amato. Willis è stato senza alcun dubbio uno degli eroi dello scorso anno e anche se domenica torna da avversario, per la prima volta, per affrontare una partita che ha il sapore di uno scontro salvezza, per Pistoia non sarà mai un avversario, un rivale e anche se adesso indossa una maglia diversa il rispetto e l’affetto rimangono immutati. "Sicuramente sarà molto bello tornare a Pistoia dopo un anno e giocare di nuovo davanti a quello che è stato il pubblico che mi ha sostenuto nel passato campionato – dice Willis –. Mi porto dietro soltanto ricordi positivi della squadra, dei coach e di tutto lo staff per la stagione che abbiamo fatto".

L’Estra domenica si gioca l’ultima chance di salvezza e Willis conosce molto bene l’ambiente del PalaCarrara e sa che il pubblico rappresenterà un fattore determinante e che sarà pronto a fare la sua parte come sempre in queste occasioni. "Ci aspetterà un clima molto caldo – dice ancora l’ex guardia biancorossa – e so quello che il pubblico di Pistoia può dare di aiuto alla squadra in situazioni del genere. E per questo dico che i giocatori dell’Estra giocheranno al meglio delle loro possibilità per vincere e proseguire nella lotta salvezza, visto che sono davvero una buona squadra. Dal nostro punto di vista, dovremo essere pronti e preparati, concentrandoci al massimo su quello che dovrà essere il piano partita da rispettare".

Di contro Cremona arriva a questa sfida dopo una brutta sconfitta contro Trieste che però non ha scalfito le certezze dello spogliatoio. "Veniamo da una brutta sconfitta casalinga che abbiamo patito lo scorso lunedì contro Trieste – prosegue Willis –, ma non per questo l’umore nello spogliatoio è cambiato, anzi siamo tutti sul pezzo e pronti a fare quel dobbiamo. Conosciamo tutti quanti quello che è l’obiettivo da raggiungere, ovvero la salvezza, e che c’è da vincere soltanto una partita per essere sicuri di avercela fatta quindi ci concentreremo soltanto su questo con l’auspicio che possa già succedere nella prossima gara".

Willis è arrivato a Cremona a stagione in corso dopo aver iniziato l’anno in Spagna ma il suo impatto è stato importante dando alla squadra qualità in attacco e soprattutto punti pesanti che le hanno consentito di risalire la classifica. Non che ci fossero dubbi sul fatto che Payton potesse essere determinante. "Questi sei mesi a Cremona sono stati davvero fantastici e mi sto trovando bene – afferma Willis - dopo l’inizio della stagione in Spagna, sono molto contento di essere tornato in Italia e sto vivendo un’esperienza importante. Adesso c’è rimasto l’ultimo step che è quello di raggiungere la salvezza".

