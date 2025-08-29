Per l’Estra c’è Mestre. Verifiche sulla difesa

Un quadrangolare di tutto rispetto quello che si giocherà oggi e domani al PalaMadiba di Modena per la US Basket Cup. In campo l’Estra Pistoia, la Juvi Cremona, la Pallacanestro Forlì e Basket Mestre. I biancorossi scenderanno sul parquet questa sera alle 20 per affrontare la neo promossa Basket Mestre, prima la sfida tra Juvi Cremona e Pallacanestro Forlì. Domani alle 17 è in programma la gara per il terzo e quarto posto mentre alle 19 la finale per il primo e secondo. Una due giorni che vedrà Pistoia impegnata ancora una volta contro formazioni di serie A2 e, cosa non di poco conto, giocare due partite ravvicinate. Un modo sia per testare i passi in avanti compiuti dalla squadra che già si sono visti nell’ultima uscita contro Rieti e sia per saggiare la tenuta fisica del gruppo. È normale, del resto, che più si avvicina l’inizio del campionato e più i giri del motori inizino a salire per andare a regime e questi test amichevoli servono proprio a questo.

Coach Tommaso Della Rosa dopo la partita contro Rieti è rimasto soddisfatto della prova dei suoi anche se c’è ancora da registrare qualcosa, vedi la difesa, per essere maggiormente competitivi. "È stata una partita molto dispendiosa sia dal lato difensivo che offensivo – ha detto Della Rosa –. In attacco si sono visti passi in avanti clamorosi rispetto all’ultima amichevole contro Torino. In difesa dobbiamo sicuramente migliorare perché abbiamo concesso troppi contropiedi e rimbalzi in attacco, oltre a subire canestri da errori banali. Subire 95 punti è troppo per gli standard che ci aspettiamo di avere ad inizio campionato".

Come detto queste partite servono anche a formare una mentalità vincente ed è per questo che alla fine pur trattandosi di amichevoli vincere rimane sempre un obiettivo da raggiungere. "Il nostro obiettivo è vincere tutte le partite – ha proseguito Della Rosa sicuramente non ci riusciremo, perché nessuno può farlo nel campionato di A2, ma questa deve essere la nostra mentalità. Non voglio parlare di singoli, anche perché tutta la squadra ha fatto dei passi in avanti. Ci sono stati degli errori tra secondo e terzo quarto che dovremo andare a migliorare guardando video e lavorando durante la settimana. La tenuta fisica? Frutto del lavoro in collaborazione col nostro preparatore Luca Tasselli, con allenamenti funzionali alla nostra crescita. Sono contento che, ad ogni partita, ci sia una condizione migliore e dobbiamo continuare a crescere già a partire da questo torneo".

Maurizio Innocenti