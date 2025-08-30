Per l’OraSì tris di baby: "Sono in rampa di lancio"

L’Orasì Ravenna gioca stasera, alle 18, al Palacosta (ingresso libero) contro la Virtus Imola, la prima amichevole casalinga in pre campionato. Ieri mattina, al Classensis, nel ribadire l’invito a sportivi e tifosi, il dg Nicoletti e coach Auletta hanno ‘presentato’ i figli d’arte Davide Paiano, Tommaso Morena e Alessandro Feliciangeli, ovvero la linea verde del roster giallorosso. "Sono tutti atleti in rampa di lancio – hanno spiegato Nicoletti e Auletta – ciascuno con un importante percorso giovanile, ma anche con esperienze senior. La scelta è ricaduta su di loro perché la società punta da sempre sulla valorizzazione dei giovani". Davide Paiano, triestino classe 2005, ala di 198 cm, ha giocato in B a Monfalcone, mentre lo scorso è stato aggregato alla prima squadra di Trieste in A1: "Sono alla prima esperienza lontano da casa. Nella passata stagione ho realizzato il piccolo sogno di debuttare nella squadra della mia città. Ho scelto Ravenna, piazza anche di basket, perché il progetto è solido e l’ambiente è sano. Farò di tutto per ripagare la fiducia". Tommaso Morena, partenopeo, figlio di Mimmo ex capitano di Napoli, in A1 anche a Varese, è un’ala/centro di 206 cm. Vanta due anni negli Usa al Limestone College. Lo scorso anno era in B a Crema: "Quella che mi è capitata qui a Ravenna è un’ottima opportunità. Ho trovato un bellissimo gruppo. La squadra è giovane, con un pizzico di esperienza. Dall’esperienza negli Usa mi sono portato dietro la cultura dell’entusiasmo e del fare gruppo, oltre a essere di supporto quando non si gioca". Alessandro Feliciangeli, play, classe 2006, è il più giovane del gruppo. Originario di Rieti dove è cresciuto, peraltro trovando come allenatore nelle giovanili Andrea Auletta, è arrivato a debuttare in prima squadra in A2: "So di essere il più giovane. Oltre ai compiti tecnici, cercherò di portare entusiasmo e voglia di fare. Prenderò esempio da Dron". Per motivi di ordine pubblico legati alla concomitanza con la Supercoppa LNP in programma a Ravenna, l’amichevole in casa del 13 settembre contro l’Andrea Costa Imola si disputerà a porte chiuse. Il Memorial Vianello, è stato invece anticipato a sabato 6 settembre alle ore 18 e vedrà i giallorossi affrontare Faenza. Il test contro Ozzano del 3 settembre sarà alle 18.30.

Roberto Romin