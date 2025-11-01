Per sostenere in modo strutturato il progetto sportivo e sociale della società cestistica centese. Nato il Consorzio CON.TE: imprese unite per la Benedetto XIV

È stato costituito nei giorni scorsi a Cento, presso lo Studio Fava, il Consorzio CON.TE, una nuova realtà che vuole riunire imprese del territorio per sostenere in modo strutturato il progetto sportivo e sociale di Benedetto XIV, generando al tempo stesso valore e ricadute positive per la comunità.

CON.TE nasce con una visione chiara: mettere in rete l’imprenditoria locale attorno alla squadra simbolo della città, favorendo iniziative condivise, relazioni e progettualità capaci di rafforzare sia il club sia il tessuto economico centese.

Un percorso che si riconosce nel claim: “Consorzio Benedetto per il Territorio”.

CON.TE non nasce come associazione di categoria né come struttura di rappresentanza delle imprese, ma come progetto trasversale di collaborazione a supporto di Benedetto XIV e di iniziative di valore per la comunità. Nel corso dell’atto costitutivo sono state ufficializzate le nomine. Presidente sarà Roberto Guizzardi, vicepresidente Dario Vaccari, nel consiglio direttivo ci sono Andrea Merighi, Filippo Gaio, Alessandro Livreri, Andrea Gallerani, Milena Cariani e Renato Nicolai.

"CON.TE nasce da un’idea semplice ma potente: unire le imprese per sostenere Benedetto XIV e generare un impatto positivo sul territorio. Crediamo nello sport come valore sociale e come leva di crescita. Insieme vogliamo costruire opportunità, relazioni e iniziative concrete per Cento – ha dichiarato il neopresidente Roberto Guizzardi –. Con la costituzione del direttivo, si apre ora la fase di avvio del progetto e di coinvolgimento delle realtà imprenditoriali interessate a far parte del consorzio".

Nei prossimi giorni verranno presentate le prime iniziative e modalità di adesione, pensate per rendere accessibile e inclusiva la partecipazione anche alle piccole e medie imprese.