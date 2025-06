Per Vismederi Costone è la settimana decisiva. Nel roster Nasello, Zeneli e i gemelli Paoli

Si apre una settimana importante in casa Costone. Vismederi infatti sta prendendo pian piano forma e, nei prossimi giorni, potrebbero arrivare nuove ufficializzazioni dalla società gialloverde. In particolare si attendono gli annunci per le permanenze al Costone di Nasello, Zeneli e dei gemelli Paoli. Sono loro che formano l’ossatura della squadra che prenderà parte al prossimo campionato di B Interregionale.

La settimana scorsa il Costone ha chiuso il quadro dello staff tecnico di coach Michele Belletti, con l’unica novità rappresentata la sostituzione di Gianni Terrosi con Filippo Franceschini. Confermati invece Riccardo Riccardini come assistente e Marco Collini come senior skill coach. Tornato al Costone anche Jacopo Sordi come delegato ai rapporti con la Federazione.

"La costruzione della squadra passa certo dai nomi, dai ruoli e dalle strategie tecniche condivise con il coach – aveva detto nei giorni scorsi il ds Francesco Bonelli (foto) –. Ma ancor prima dalla creazione di un ambiente sano e coeso. Siamo fortunati: all’interno del gruppo si respira grande armonia".