Pericolo Verona per Rbr. Corazzata anche senza JJ

C’è la Tezenis Verona sulla strada della Dole e il pensiero corre subito a Justin Johnson e alle griglie di preseason che mettevano i veneti davanti a tutti. È, di fatto, il big match della sesta giornata, quello che andrà in scena domenica al PalaAgsm. Johnson, a meno di clamorosi rientri, non dovrebbe essere presente per l’infortunio al piede e il seguente "percorso terapeutico e riabilitativo", come da comunicato ufficiale della Scaligera. La forza della squadra, però, rimane intatta e conferma l’idea di chi, alla vigilia, aveva posto la Tezenis lassù, in cima. Al momento la squadra allenata da Demis Cavina è a 4 vinte e 1 persa in coabitazione con Brindisi, Pesaro e Rieti, un gradino più in alto rispetto a Rimini. JJ fin qui ha prodotto 8.8 punti con 8.4 rimbalzi, contribuendo dentro l’area ma sparacchiando da tre (1/9 totale). L’altro americano è ben noto all’ambiente Rbr visto che si tratta di Tyrus McGee, guardia di 34 anni protagonista con Cantù nella finale di giugno. Per lui, fin qui, qualche partita in chiaroscuro (13.8 di media) ma un’ultima da 30 punti a Scafati. Il play titolare è Federico Zampini, chiamato da Banchi al prossimo raduno della nazionale e giocatore decisivo per le sorti di Verona. Sta segnando 13.2 punti col 70% da due e il 45% da tre, con 3.4 rimbalzi e 2.8 assist a corredo: il migliore della squadra, elemento chiave in un gruppo pieno di talento. L’ala piccola del quintetto è Riccardo Bolpin, ex Fortitudo che sta viaggiando a 8 di media col 50% da tre, mentre lo slot di 5 è occupato da Michele Serpilli, (7.4 col 46% da tre), che compensa il lavoro dentro di Johnson con l’abilità nell’aprirsi sull’arco. La panchina è impressionante con Monaldi, Spanghero e Ambrosin, mentre tra i lunghi ecco Baldi Rossi e Pose.

Loriano Zannoni