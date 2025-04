Pesaro Basket avanza nei playoff di Divisione regionale 1 con un netto 2-0 su Basket Fermo

In Divisione regionale 1 sono iniziati i playoff, con i primi verdetti emessi dopo appena due gare. Senza problemi è stato il primo turno del Pesaro Basket, che ha liquidato agilmente 2-0 il Basket Fermo. In gara 1 il +23 all’intervallo (50-27) è un chiaro messaggio, allargandosi poi fino al +46 di metà quarto quarto prima di issarsi sul 96-56 della sirena. In gara 2 a Fermo i padroni di casa resistono un tempo chiudendo a -9, ma poi crollano contro i canestri di Cambrini (25 punti con cinque triple) e Benevelli. Ora riposo per i ragazzi di coach Spagnoli in attesa di scoprire l’avversaria, la vincente dell’avvincente serie tra Montecchio e Tolentino ferma sul 1-1. Tanti rammarichi per i pesaresi in gara 1 giocata in trasferta, dove non sono bastati i 33 punti di Sorbini ad evitare la sconfitta dopo un tempo supplementare. Dopo il 68-68 al termine dei regolamentari, gli ospiti vanno in vantaggio 68-71, ma poi possono poco contro un 9-0 firmato da Nahuel Ponti. In gara 2 è arrivata però puntuale la vendetta, con una larga vittoria per 93-74 maturata nel secondo tempo, rimandando tutto alla decisiva gara 3. Nell’altra parte del tabellone 2-0 anche per il Basket Vadese, seconda classificata del girone A, contro San Severino Marche; l’avversaria del secondo turno sarà Porto San Giorgio. Per quanto riguarda i playout invece, salvo è il Basket Giovane (foto), vittorioso in maniera netta in ambedue le gare nel primo turno contro la Vigor Matelica.

Leonardo Selvatici